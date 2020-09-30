美國務卿蓬佩奧10月行程出爐！在中國後院狂點火...將訪日韓蒙古

▲美國務卿蓬佩奧10月初將出訪日本、蒙古、南韓。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

美國國務院於當地時間29日表示，國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）將於10月4日至8日先後出訪日本、蒙古、南韓，預計將商討如何應對中國大陸事務、以及朝鮮半島（韓半島）情勢上。而有分析指出，蓬佩奧會晤北韓（朝鮮）高層的機率相當低。

根據《韓聯社》，蓬佩奧在7日到訪蒙古後，將於當日前往南韓，展開兩天一夜訪韓行程，屆時預估將與南韓外交部長康京和（강경화）展開會談，並會晤南韓總統文在寅，而上一次訪韓行程為2019年6月陪同總統川普赴板門店會晤北韓最高領導人金正恩。

此次蓬佩奧訪韓時，預估會與南韓外交當局針對駐韓美軍軍費分攤、朝鮮半島情勢、中國大陸局勢等進行深度討論。

最近南韓與美國外交當局接觸交流機率頻繁，受到各界關注，不免令外界期盼今年美國總統大選以前，仍否有一場「十月驚奇」。在文在寅於第75屆聯合國大會演說上提到，呼籲與北韓簽署《終戰宣言》後，南韓外交部韓半島和平交涉本部長李度勳（이도훈）便前往華府與美副國務卿畢根（Stephen Biegun）展開協商，畢根向記者表示，雙方針對各議題的想法具有創意。

《韓聯社》分析此次蓬佩奧訪韓目的，可能將著眼於在美中兩國矛盾激化後，向南韓說明美方立場，並說服南韓能給予支持，甚至參與共同對抗、包圍中國的行列。

美國近年加強與日本、印度、澳洲合作力道，組成「四方安全對話」（QUAD）盼能聯手抗衡中國。蓬佩奧6日到訪日本時，將與會日、印、澳外交部長，並會晤日本新任首相菅義偉。

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