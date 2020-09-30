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金正恩出面信心喊話！「槍殺公務員」道歉後...對北韓全國下封口令

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▲▼金正恩29日召開勞動黨政治局會議。（圖／路透社）

▲金正恩29日召開勞動黨政治局會議。（圖／路透社）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）最高領導人金正恩昨（29）日召開勞動黨政治局會議，會議重點聚焦於新冠肺炎（COVID-19）防疫成效檢討；雖金正恩25日藉統一戰線部向南韓發表致歉通知文，然而在政治局會議中卻對「公務員之死」隻字未提。

根據北韓官媒《朝中社》今（30）日報導，金正恩29日於平壤勞動黨中央委員會總部召開第7屆第18次政治局擴大會議，其中主要討論防疫工作中所出現的不足之處，以及討論在應對傳染病來襲時的各種問題。不過報導中卻未詳提是何種缺失。

金正恩在會議中向各界叮囑，在防疫上切勿放鬆警戒，必須以智慧制定防疫政策，且須提高大眾防疫意識。

▲▼金正恩29日召開勞動黨政治局會議。（圖／路透社）

▲金正恩會議中未提及「南韓公務員之死」。（圖／路透社）

然而金正恩在此次政治局會議中，卻對北韓軍警遠距開槍擊殺南韓公務員，以及統一戰線部25日向南韓傳達通知文致歉等事隻字未提，且北韓官媒與內部皆對此事閉口不談。

《韓聯社》分析，公務員遭槍殺事件助長南韓國內「反北韓」情節，金正恩在如此敏感時機點召開政治局會議，且討論主題多與防疫有關，可能是早已體認到事態嚴重性，除可將焦點轉移至防疫上，更可以讓外界認為，槍殺南韓公務員只是為了遵守防疫政策。

此次出席會議的官員有勞動黨副委員長朴奉珠、金才龍、崔輝、金英哲、總參謀長朴正天、宣傳煽動部長玄松月等人。

除此之外，會議中也針對勞動黨75周年雙十黨慶、災後重建、制定下一季5年經濟計畫等議題進行討論。

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