不斷更新／「史上最亂」總統辯論！拜登呼籲投票　川普痛批大選被操弄

記者吳美依/綜合報導

2020年美國總統大選第1場辯論會將於美東時間29日晚間9時(台灣時間30日上午9時)登場,總計90分鐘,現任總統川普與民主黨候選人拜登將在俄亥俄州的克里夫蘭(Cleveland)首度同台交鋒。

辯論將聚焦6大議題,包含特朗普及拜登的紀錄(The Trump and Biden Records)、最高法院(The Supreme Court)、新冠肺炎疫情(Coronavirus pandemic)、經濟(The Economy)、美國種族及暴力(Race and Violence in our Cities)以及選舉完整性(The Integrity of the Election)。

【1038】

辯論會最後一題聚焦「選舉完整性」。

拜登發言時,誠懇地呼籲國人出門投票,「現身、投票。你們將決定這次大選的結果。投票、投票、投票」。他也提及川普對於郵寄投票(mail-ballot)的批評,指出總統本人就曾經透過此方式投票。

川普堅持郵寄投票會導致廣泛的選舉詐欺,但仍沒有提出任何證據,「成千上萬的選票因為郵寄投票而被操弄」,他無法苟同。

拜登對此回應,「他只是害怕計票」。



【1030】

川普表示,他對於氣候與環境的監控鬆綁,省了不少錢,還可以幫助企業。他抨擊拜登的氣候政策將引發經濟災難,也表態不支持「綠色新政」(Green New Deal),堅稱要提出自己的氣候計畫,

拜登也堅持自己提出的氣候環境政策,「這不同於他所謂激進的綠色新政」。民主黨人堅稱,拜登的氣候政策不但能夠帶來收益,還能夠帶來工作機會。

【1025】

辯論會接著來到「氣候議題」,主持人談到美國西部最近發生的災難性野火。川普延續過去的立場,批評州長管理不善,才會釀成災難。

【1010】

關於種族的議題也延伸到今年「黑人的命也是命」示威以及警務改革。

川普被問及為何要終止警員的種族敏銳度訓練。他認為,此培訓就是種族主義,不希望課堂上教授美國就是恐怖種族主義國家的概念。他還提到奧勒岡州波特蘭示威延燒數個月,以及槍擊問題嚴重的芝加哥,並指責這些地方都是民主黨把持,如果拜登入主白宮,後果不堪設想,甚至當場質疑拜登對此毫無作為。

川普被問及是否願意譴責白人主義至上者,他認為,大多數事端都是左翼而非右翼人士釀成的,「驕傲的男孩們,退後,挺身站好」!

拜登譴責暴力,但他認為,美國只要團結在一起,就可以打擊種族主義,質疑川普是否真的信奉「法律與秩序」。他也痛批川普「用盡一切狗哨政治(Dog whistle)試圖製造種族仇恨」,對於非裔族群幾乎沒有貢獻。

【1000】

辯論會接著來到「種族」議題。拜登痛批川普試圖製造種族分裂,在「黑人的命也是命」(BLM)示威時甚至動用武力驅散人群。

川普自稱獲得許多執法人員支持,抨擊拜登無能,且因為害怕失去左翼支持者而不敢發聲。他甚至指控,全國前10%最暴力的地區,例如槍擊問題嚴重的芝加哥等地,都是民主黨所把持。

【0950】

主持人接著聚焦最近正受到放大檢視的「稅務問題」,詢問川普是否願意解釋2016、2017年所得稅問題。川普只回應,他交了好幾百萬的稅款,甚至直言,「我不想繳稅」。他表示,如果拜登執政,美國將會陷入經濟困境。

拜登批評,川普的減稅方案導致華府欠缺可用公帑,但他被問題對於稅務的看法時,卻回答自己的經濟政策可以創造更多就業機會。

2人接著針對經濟問題展開唇槍舌戰,再度吵成一團,最後在主持人介入之下結束此題。

【0945】

辯論接著進行到經濟議題。主持人指出,自從封鎖結束以後,經濟復甦的速度比起預期得更快,「經濟成長所受到的衝擊不如預期的那麼大」。川普也接續捍衛自己重啟經濟的決心與承諾,「我打造了歷史上最偉大的經濟體」。

川普吹噓了自己的造勢規模,還強調聽取「專家」建議而在戶外舉行。川普說,拜登無法吸引那麼多人,甚至嘲笑對方「戴著我見過最大的口罩」。他堅稱,如果不是他當局的防疫措施,否則會有更多人死亡,而拜登會讓情況變得更糟糕。

拜登持續攻擊川普隱匿疫情,「你搞砸所有事情,你是美國有史以來最爛的總統」,對著鏡頭詢問觀眾,「你們能夠相信他嗎」?

【0938】

接下來的問題是關於新冠肺炎疫情。美國現在已經超過700萬例確診、20萬例死亡。主持人詢問川普,「在處理這場公衛危機之上,美國人民為何要相信你而非你的對手」?

拜登立刻冒出一句,「總統沒有任何計畫」,持續批評川普防疫工作,甚至引述川普曾說出的「防疫方法」來嘲諷,「也許你可以朝著手臂注射漂白水」。

【0920】

關於大法官提名的討論才剛進行不久,卻很快就變成關於醫療健保的爭論。川普持續強調,歐巴馬健保實在花了太多錢,還堅稱自己已經更好的醫療保險。拜登對此反駁,主持人則試圖重整秩序,向總統說道「先生,你是在跟他(拜登)辯論而不是我,讓我問完我的問題」,3人吵成一團。

川普在稍早的辯論上批評民主黨「想要社會主義醫學」,並指控拜登試圖取消私人保險。拜登也迅速對此反駁,「這個政黨現在就是我,我就是民主黨」,而結束醫療保險一事根本不是真的,「我提出的是擴展歐巴馬健保」。

辯論會展開大約18分鐘以後,被激怒的拜登轉向川普說,「你可以閉嘴嗎?夥計?」川普持續質疑拜登的智力,,「人們會理解的。喬,47年以來你們什麼事都沒有做」、「永遠不要對我用聰明這個字」。

【0915】

辯論會上第一個主題即最高法院大法官的最新提名。華勒斯提問,為什麼他們對於最高法院的空缺有權表達看法,最新就任的大法官巴雷特( Amy Coney Barrett)將會把美國最高法庭帶到什麼樣的境地之上?

川普認為,巴雷特是一名擁有許多自由派人士支持的法官,且共和黨贏得了白宮和參議院,所有有權利提名大法官。

但拜登表示,美國民眾有權對於大法官提名發聲,他們在選舉總統時有權利發聲,如今卻沒有。我們應該等等,利害關係很大。他本人並不反對巴雷特,但此人曾有反對歐巴馬健保的紀錄,可能導致2000萬人失去醫療保險,其中還有許多女性可能受到傷害,因此不應該在大選之前提名大法官,而應該在2月做這件事。