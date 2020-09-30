辯論初登場！川普、拜登首度同台交鋒　民調翻盤關鍵…恐淪抹黑戰

▲民主黨總統候選人拜登（左）與美國總統川普（右）。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普與民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）首場辯論於美東時間29日晚間9時（台灣時間30日上午10時）在克里夫蘭登場。由於新冠肺炎疫情影響，這是兩人宣布參選後首次同場較勁，近來民調偏低的川普能否挽回頹勢，就看這場辯論能否成功「打趴」拜登。

綜合外媒報導，這次辯論將在俄亥俄州的克里夫蘭（Cleveland）舉行，由福斯新聞（Fox News）主播華勒斯（Chris Wallace）擔任主持人；由於疫情影響，現場觀眾人數限制在70人左右，所有人都必須先接受新冠肺炎檢測，並保持安全距離，川普與拜登場時也不會握手。

辯論時間將從晚間9時開始，共計90分鐘，沒有任何廣告插播。辯論將聚焦6大議題，包含特朗普及拜登的紀錄（The Trump and Biden Records）、最高法院（The Supreme Court）、新冠肺炎疫情（Coronavirus pandemic）、經濟（The Economy）、美國種族及暴力（Race and Violence in our Cities）以及選舉完整性（The Integrity of the Election）。

每個主題只能進行約15分鐘的辯論，由主持人提問後，候選人有兩分鐘時間進行答辯，剩餘時間由華勒斯針對回答做出進一步討論。電視辯論是川普及拜登兩大陣營獲得選民支持的最後機會之一，但如今仍不清楚2人能否在台上進行實質性辯論交鋒，避免政治口水陰謀論。

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