捷克總統「排擠」韋德齊　政府高層會議：深化對台不影響中捷關係

▲捷克參議院議長韋德齊離台，立法院長游錫堃送行。（圖／記者林敬旻攝）

文／中央社記者林育立柏林29日專電

捷克政府高層今天表示，參院議長訪台沒有改變捷克的中國政策，與台灣深化經貿等關係，也不至於影響捷克與北京的關係。

總統齊曼（Miloš Zeman）、總理巴比斯（Andrej Babiš）、眾議院議長馮德拉切克（Radek Vondráček）、外交部長佩崔切克（Tomáš Petříček）等捷克最高憲法官員，今天在總統府舉行例行性的外交政策協調會議。

曾在這個月初訪台的參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil），按慣例原本應該與會，不過今天卻沒有出席，原因是主持這場會議的齊曼以他訪台為由，拒絕邀請他參加。

齊曼曾多次訪問中國，親中立場鮮明，批評韋德齊訪台是「幼稚的挑釁」。

根據捷克總統府發布的聯合聲明，捷克最高憲法官員認為捷克的一個中國政策沒有改變，根據捷克與中國2016年簽訂的戰略夥伴關係聲明，兩國關係應該建立在相互尊重和尊重對方主權的基礎，參院議長訪台沒有改變這樣的立場。

捷克政府高層還指出，深化與台灣的經濟、學術或文化關係是一個中國政策的一部分，不至於影響對北京的外交關係。