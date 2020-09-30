警拿Kobe遺體照「把妹」惹議　加州通過《Kobe法案》：禁死者照外流

▲Kobe墜機現場照片外流引爭議，加州29日通過《Kobe 法案》，禁止類似情事發生。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者林宏翰洛杉磯29日專電

加州州長紐松今天簽署法案，禁止執法人員分享或外傳事故現場死者照片。法案源於今年初籃球明星柯比布萊恩墜機現場照片外流，提案議員稱之為Kobe法案。

今年1月，退役球星布萊恩（Kobe Bryant）與女兒等9人因直升機事故身亡，震撼全世界。但這起慘劇出現其他糾紛，現場事故照片外流甚至傳出員警拿照片在酒吧炫耀、搭訕女性，引發死者家屬不滿。

遺孀凡妮莎（Vanessa Bryant）近日向洛杉磯高等法院提起訴訟，控告洛杉磯郡警察局和局長維拉紐瓦（Alex Villanueva），要求賠償侵害人權、業務過失、精神損失和侵犯隱私。

州長紐松（Gavin Newsom）28日簽署的這項法案，認定急救或執法人員如果不是基於執法目的，分享事故或犯罪現場的死者照片是違法行為。提案的加州眾議員吉布森（Mike Gipson）稱這項法案為「柯比布萊恩2020」法案。

根據這條最新通過的加州法律，自2021年起第一線警消救護人員如果為了私人目的而外洩現場照片，可罰款1000美元（約新台幣3萬元）。

有線電視新聞網CNN掌握訴訟文件，1月26日墜機事件發生時，布萊恩家人趕到事發地點附近的警察局，警方保證地點對外保密。但過沒多久，八卦媒體TMZ搶先報導了地點，球迷蜂擁而至。

凡妮莎的訴狀當中說「8名員警為了私人目的，拿出手機拍攝了事故現場這些死去的孩子、父母與教練」，指控警方是對死者最大不敬。