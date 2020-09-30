為享衣服折扣，豪放女法官曬三點全露自拍照！政府要查

▲▼女法官薇薇安․波蘭妮雅大方跟9萬多線上粉絲分享她的三點全露自拍照！（圖／翻攝自IG@Vivian Polania)

國際中心／綜合報導

哥倫比亞一名豪放女法官薇薇安․波蘭妮雅(Vivian Polania)日前為了獲得買衣服時的折扣優惠 ，大方的跟9萬多線上粉絲分享她的三點全露自拍照！如今卻面臨司法界的紀律處分。一名法官目前正調查這宗「Ｘ級照片換置裝折扣」事件。

薇薇安由於擁有曲線玲瓏的身材，被媒體形容是「多才多藝的法官」。當地一家服裝設計公司看上她的高人氣，找上她幫忙宣傳，回饋是讓她買衣服時享有折扣優惠。沒想到的是，明明是替服裝公司宣傳，她卻在IG上PO出了一張三點全露的火辣自拍照！目前，這位刑事女法官因涉嫌「破壞公眾對司法部門信任」的罪名遭到調查。

今年9月6日，哥國《意見報》(La Opinion)刊出一篇題為《多才多藝的法官薇薇安․波蘭妮雅》的報導。 薇薇安在採訪中談到了她在庫庫塔市(Cucuta)的法官生涯，同時表達她時尚的熱情。她表示，在炫耀自己健美的身材後，她獲得了一票粉絲的追捧。

她說：「當你擁有大量的關注者時，服裝公司和設計師就會找上鰾，請你幫忙宣傳。」但是，這篇報導讓「法官最高理事會紀律委員會」(Judgeship Superior Council Section Disciplinary Board)盯上了：在一次特別聽證會上要求對薇薇安進行調查。

聽證會上說，根據報導內容，紀律委員會認為，該名司法人員可能已違反了「在服務行為或社會生活中從事可能影響公眾對司法信任的行為，這些行為可能損害司法部門的尊嚴」。不過目前他們沒有具體說明薇薇安可能違紀的「活動」或「行為」是什麼。完整IG照片請看這裡

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