　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

只花10秒！香港2運鈔員大街被搶1800萬　歹徒跌跤阿嬤好心上前扶

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

10秒搶走港幣500萬（約新台幣1,872萬元）！部分犯罪過程被路過民眾的行車紀錄器拍下。（翻攝畫面）

圖文／鏡週刊

身懷大量現鈔的2位運鈔員被4名黑衣人攔截，一位運鈔員死守仍被搶匪得手500萬，黑衣人隨後跳上保時捷逃跑，過程被路過車輛的行車紀錄器捕捉，僅短短10秒。

28日中午，香港油麻地彌敦道上發生黑衣人持刀攔截的離奇搶案。2名男性運鈔員剛從找換店（兌換外國貨幣的店家）離開，各自以背包運送港幣800萬及700萬現鈔（約新台幣2995萬元、2620萬元），還沒招到計程車，就遇到4名蒙面黑衣男子持刀逼近，並出手將運鈔員推跌在地，試圖搶奪裝有巨款的背包。

32歲的何姓運鈔員的背包被搶，但是混亂間，部分現鈔灑落地面，31歲的黃姓運鈔員則死守背包。搶匪怕引起注意，1人抓了何姓運鈔員的背包就跑，剩下的搶匪阻擋黃何追捕，一會也奔跑過街，跳上1輛深色的保時捷7人座休旅車逃跑。1名搶匪疑似太緊張，一度跌倒在地，不明所以的街坊阿嬤試圖上前攙扶，搶匪不予理會逕自起身逃跑。

警方接獲多名路人報案，據現場目擊者稱，搶匪行事準確。到場後發現2名運鈔員手腳受輕傷，包紮後拒絕送醫。警方封街搜索，撿回300萬失款，何姓運鈔員包內的700萬現鈔安然無恙，搶匪得手港幣500萬（約新台幣1,872萬元）。警方還在保時捷停車處附近拾獲3根煙蒂及1個口罩，不排除為搶匪遺留之物，搶案由重案組接手調查。

部分犯罪過程被路過民眾的行車紀錄器拍下，從車主的角度看，事發時為紅燈，黑衣搶匪持刀從對街奔向運鈔員所在街區，約10秒後往回衝，1人手中抓著黑色布袋，行車紀錄器也捕捉到跌倒的搶匪身影。


更多鏡週刊報導
熱量爆表「Top3月餅」　5招吃法不怕胖
【有片】酒醉辣妹起衝突遭扯下比基尼　捧雙球搖晃挑釁路人看傻眼
扯！「陽台下沉」強風猛灌　竟用6根鐵棒撐3年

►異國料理、牛排海鮮通通吃到飽特價

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
最黑暗海洋生物！每年性侵14人還殺嬰　男目睹女友受害
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

只花10秒！香港2運鈔員大街被搶1800萬　歹徒跌跤阿嬤好心上前扶

影／機務遭「0煞車輾過」...停機坪慘死！公司證實　驚悚畫面曝

網策畫「十一遊行」使用汽油彈、弓箭襲警！鄧炳強警告：與全港人對幹

擊劍賽事比「跳繩」被刷掉　世錦賽冠軍傻眼...無緣晉級全國大賽

台商促《反滲透法》公布細則　陸委會：正常經商不會違反

香港泛民立法會議員「剩20人留任」　失去議會否決權

中國10月中召開人大常委會　將二度審議國旗法修正草案

湘台青年文化交流節啓動　兩岸學生創意表演提前過中秋

營養午餐太難吃「廚餘山」滿到地上　校長：學生不喜歡吃麵

新郎慘被脫光光示眾！當眾大玩「關鐵籠遊戲」　渾身黏液只能笑

彰化廟會「3鋼管猛男共舞」　婆媽看爆三角皮褲抖臀嬤超嗨

春風爆健志斷片搞丟「35萬名錶」　洋蔥淚奔忠孝東路：迷失自我

不是每條白線都可停！駕駛挨罰　警：10cm白線為車道標線不能停

獨家／Sandy喜收「許光漢」喊：快娶我！　和Lulu屢傳不和「公開私密語音」

「黃鴻升公益義賣」所得全捐榮總 小鬼親妹：讓鬼哥的愛延續下去

會動！日本交通標示「轉圈換一個」 隨號誌變化...在地人：40年前就有

「芋頭鮮奶小鸚鵡」融化少女心❤ 紫羽毛展翅超夢幻！網：美暈了

小琉球遇魷魚姨求買「10片200元」　他上船拆開驚見不到5片：垃圾人

台灣阿美族青年登海峽論壇！　舉手激喊「我是驕傲的中國人」

田馥甄演唱會出場「像被推出產道」ＸＤ　細曝Ella生勁寶過程：我是搖滾第一排！

只花10秒！香港2運鈔員大街被搶1800萬　歹徒跌跤阿嬤好心上前扶

影／機務遭「0煞車輾過」...停機坪慘死！公司證實　驚悚畫面曝

網策畫「十一遊行」使用汽油彈、弓箭襲警！鄧炳強警告：與全港人對幹

擊劍賽事比「跳繩」被刷掉　世錦賽冠軍傻眼...無緣晉級全國大賽

台商促《反滲透法》公布細則　陸委會：正常經商不會違反

香港泛民立法會議員「剩20人留任」　失去議會否決權

中國10月中召開人大常委會　將二度審議國旗法修正草案

湘台青年文化交流節啓動　兩岸學生創意表演提前過中秋

營養午餐太難吃「廚餘山」滿到地上　校長：學生不喜歡吃麵

新郎慘被脫光光示眾！當眾大玩「關鐵籠遊戲」　渾身黏液只能笑

國道「生死格鬥賽」開打！　壯男攔車反被棍襲...2人緊貼車潮纏鬥

中職／葉君璋被趕出場怒丟碼表　聯盟30日討論懲處恐禁賽

封殺華為之後　Nokia成為英國電信最大5G設備供應商

ZELO離開B.A.P兩年團魂滿滿　留言撒嬌「想念方容國」

中職／統一爭首位猛威爾先發　兄弟黃恩賜調整好了嗎

獨／高雄酒店3小時遇襲2次！10惡煞砸店丟鞭炮　獨家畫面曝光

推力升級！解放軍殲-20將裝上「WS-15」發動機...作戰效能超F-22

Angelababy「我剪不剪瀏海」　7萬網友擋刀：美女顏值會被封印！

中職／索沙拚5連勝要為富邦守王位　霸能應戰小心高家兄弟

媽派萌貓叫哥起床... 怎叫都不醒　牠放棄喵生秒躺下：一起睡吧～

大陸熱門新聞

影／ 機務遭「0煞車輾過」慘死　驚悚畫面曝

高中生傘中藏刀進教室　瞄準太陽穴刺死2女同學！

萬隻毛小孩困快遞箱「集體死亡」

漂亮女兒富養7年！意外發現竟是「男兒身」

15歲資優生刺死霸凌者！死者父放話一定會報復

香港2運鈔員被搶　歹徒跌跤阿嬤好心扶

新郎慘被脫光光示眾！渾身黏液只能笑

少女遭多人性侵！屁孩竟露勝利笑容

女兒水池溺斃　父親一查手機崩潰

營養午餐太難吃「廚餘山」滿到地上　校長：桶子太小！

高喊驕傲中國人挨轟　楊品驊首度澄清「加分是政策，實力是實力」

A片網見少女被多人性侵！老司機報案揪未成年狼

幼稚園老師八寶粥投毒　釀1死24傷

擊劍賽事比跳繩　世錦賽冠軍無緣晉級

更多熱門

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

發燒話題

小鬼黃鴻升 颱風即時 新冠肺炎 三倍券 金鐘獎 金正恩 唐鳳 李登輝 王令麟 長江三峽大壩 停班停課 竹內結子 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

台中女學生搭公車被亂摸！僅男同學站出來

影／ 機務遭「0煞車輾過」慘死　驚悚畫面曝

小鬼火化當天「驚見第3隻手」牽住楊丞琳、許瑋甯！

小馮東區現蹤被5男搭訕　甜笑曝單身

高中生傘中藏刀進教室　瞄準太陽穴刺死2女同學！

Super Junior厲旭認愛小7歲「偶像出身演員」！　公司火速證實了

色房東看上女房客　廁所強開門性侵

萬隻毛小孩困快遞箱「集體死亡」

柚子配藥＝身體竄毒！「7類水果」也很要命

iPhone 12 Pro Max定價新高！一台要5.5萬

收到小鬼中秋驚喜　李佳穎回送「紙紮潮椅」

小琉球魷魚姨求買「10片200」真相黑暗

即／亞美尼亞稱戰機遭土耳其擊落

公海豚每年性侵14人還殺嬰　男子目睹女友受害

Gino爆「我們其實不被允許同台」！

更多

最夯影音

更多
彰化廟會「3鋼管猛男共舞」　婆媽看爆三角皮褲抖臀嬤超嗨

彰化廟會「3鋼管猛男共舞」　婆媽看爆三角皮褲抖臀嬤超嗨
春風爆健志斷片搞丟「35萬名錶」　洋蔥淚奔忠孝東路：迷失自我

春風爆健志斷片搞丟「35萬名錶」　洋蔥淚奔忠孝東路：迷失自我

不是每條白線都可停！駕駛挨罰　警：10cm白線為車道標線不能停

不是每條白線都可停！駕駛挨罰　警：10cm白線為車道標線不能停

獨家／Sandy喜收「許光漢」喊：快娶我！　和Lulu屢傳不和「公開私密語音」

獨家／Sandy喜收「許光漢」喊：快娶我！　和Lulu屢傳不和「公開私密語音」

「黃鴻升公益義賣」所得全捐榮總 小鬼親妹：讓鬼哥的愛延續下去

「黃鴻升公益義賣」所得全捐榮總 小鬼親妹：讓鬼哥的愛延續下去

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面