只花10秒！香港2運鈔員大街被搶1800萬　歹徒跌跤阿嬤好心上前扶

圖文／鏡週刊

身懷大量現鈔的2位運鈔員被4名黑衣人攔截，一位運鈔員死守仍被搶匪得手500萬，黑衣人隨後跳上保時捷逃跑，過程被路過車輛的行車紀錄器捕捉，僅短短10秒。

28日中午，香港油麻地彌敦道上發生黑衣人持刀攔截的離奇搶案。2名男性運鈔員剛從找換店（兌換外國貨幣的店家）離開，各自以背包運送港幣800萬及700萬現鈔（約新台幣2995萬元、2620萬元），還沒招到計程車，就遇到4名蒙面黑衣男子持刀逼近，並出手將運鈔員推跌在地，試圖搶奪裝有巨款的背包。

32歲的何姓運鈔員的背包被搶，但是混亂間，部分現鈔灑落地面，31歲的黃姓運鈔員則死守背包。搶匪怕引起注意，1人抓了何姓運鈔員的背包就跑，剩下的搶匪阻擋黃何追捕，一會也奔跑過街，跳上1輛深色的保時捷7人座休旅車逃跑。1名搶匪疑似太緊張，一度跌倒在地，不明所以的街坊阿嬤試圖上前攙扶，搶匪不予理會逕自起身逃跑。

警方接獲多名路人報案，據現場目擊者稱，搶匪行事準確。到場後發現2名運鈔員手腳受輕傷，包紮後拒絕送醫。警方封街搜索，撿回300萬失款，何姓運鈔員包內的700萬現鈔安然無恙，搶匪得手港幣500萬（約新台幣1,872萬元）。警方還在保時捷停車處附近拾獲3根煙蒂及1個口罩，不排除為搶匪遺留之物，搶案由重案組接手調查。

部分犯罪過程被路過民眾的行車紀錄器拍下，從車主的角度看，事發時為紅燈，黑衣搶匪持刀從對街奔向運鈔員所在街區，約10秒後往回衝，1人手中抓著黑色布袋，行車紀錄器也捕捉到跌倒的搶匪身影。



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