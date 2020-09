川普釋出拜登「看提詞機」合輯　受訪眼神失焦說：這邊往上

▲川普陣營釋出拜登看提詞機的影片合輯。(圖/翻攝自Donald J Trump YouTube)



記者林彥臣/綜合報導

美國總統大選進入白熱化階段,尋求連任的總統川普也加強選舉「空戰」的力道,在YouTube釋出一則打擊對手拜登(Joe Biden)疑似看提詞機的影片,不但眼神沒有聚焦在鏡頭上,甚至還在受訪中莫名其妙出現一句,「這邊往上」。

▲川普陣營後製拜登逐字稿內容,發現拜登讀稿還念錯。(圖/翻攝自Donald J Trump YouTube)



媒體對拜登的提問最後一句是,「您的主管部門將如何給他們幫助,如何給他們機會」。拜登開頭的第一句卻沒頭沒腦的表示,「這邊往上(Move it up here)」。在另外一段訪問中,拜登則是用手勢,不停的示意提詞機往上。

川普陣營還找出一則受訪影片,並且在畫面上後製拜登看提詞機應答的逐字稿,內容大概是回答與疫情相關的問題,強調要保持社交距離與戴口罩,但是拜登卻連讀稿都會漏字,「把我從未停止這麼做」(Which I never fail to do),念成「我從不這麼做」(Which I never do)。

▲拜登陣營幕僚無法回答拜登是否看提詞機的問題。(圖/翻攝自Donald J Trump YouTube)



拜登陣營的幕僚接受福斯新聞(Fox News)訪問時表示,拜登是否在首訪時,使用提詞機。幕僚回答,他(川普)正試圖轉移美國人的注意力。福斯主播則不耐煩追問,「布雷特,你可以回答是或不是嗎?」

