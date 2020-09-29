陳日君千里求見「遭教宗無視」　 義大利媒體爆氣…網友哭了

▲香港榮休樞機主教陳日君造訪羅馬求見教宗卻遭拒絕。（圖／翻攝自Facebook/cardzen）



文／中央社記者黃雅詩羅馬專電

香港榮休樞機主教陳日君上週造訪羅馬求見教宗，他昨天在臉書分享照片卻未提遭到拒絕，蒼蒼白髮在空曠廣場上的落寞背影讓許多信徒落淚留言，半天內就獲得數千個讚轉發。

為替被中國政府迫害的地下教會請命，88歲的陳日君從香港飛到羅馬。多家義大利媒體替他打抱不平，羅馬第一大報「訊使報」（Il Messaggero）以「教宗方濟各給了年長樞機主教一記耳光」的標題描述高齡的陳日君為了向教宗訴說香港教會和中國教會的真實情形，冒著2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情風險風塵僕僕搭了十幾個小時飛機到羅馬，卻見不到教宗一面。

訊使報表示，陳日君第一天向教宗秘書龔薩洛神父（Gonzalo Aemilius）遞交陳情信並求見教宗方濟各（Pope Francis），之後在旅館等了3天音訊全無，只好在27日收拾行李搭機返港，陳日君在搭機前最後一刻還抱持一線希望，希望接到教宗的召見通知。

訊使報表示，教宗「無視了」陳日君，從香港爆發「反送中」民主示威，到北京通過香港特區國家安全法，方濟各對香港局勢持續靜默，教宗最近一次出訪亞洲時，甚至把香港示威和法國黃背心運動相提並論，把民主體制成熟的法國和北京威權統治混為一談。

義媒「天主教書信」（Corrispondenza Romana）則在報導中直言，最近各界都很關注有樞機主教挪用公款被迫請辭的醜聞，但像陳日君這樣一位「中國通」年長樞機主教，飛越半個地球來跟教宗討論中國事務卻被拒於門外，對梵蒂岡的治理問題恐怕是更大警訊。

曾揭露教宗講稿刪除聲援香港段落的梵蒂岡事務專家托沙蒂（Marco Tosatti）27日在部落格撰文：「陳日君在羅馬停留120小時，教宗竟抽不出半小時來接待這位忠心的僕人，實在讓他難以想像，就算有些人不喜歡陳日君的論點，但天主慈悲的工作不正要我們以愛心耐心相待？」

「天主教書信」報導，陳日君此行主要目的是為了香港主教人選，香港主教人選已懸缺一年半，陳日君聽說教廷有意順應北京要求，任命親中派的蔡惠民神父繼任，他擔憂此舉將替香港教會帶來持續數十年的災難，希望教宗三思。

報導說，陳日君也希望教廷重新審視梵中主教任命協議續約一事，他想向教宗報告中國政府迫害非官方教會的真實情形，並傳達中國地下教友的求救心聲。陳日君形容，因為梵中協議，中國教會現正位於谷底絕境，堅持信仰而不願加入中共愛國會的地下教友又得回到墓穴裡哭泣。

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