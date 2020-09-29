浣熊白宮外攻擊記者　網友：川普派來修理媒體的！

▲CBS記者芮德在推特上說：一群浣熊在白宮草坪「攻擊了多名新聞工作人員」。(圖／翻攝自Paula Reid推特)

國際中心／綜合報導

「今日俄羅斯」電視台報導，一群浣熊周一(28日)在美國白宮外攻擊了記者。據稱其中一隻浣熊還抓住了一名攝影師和一名記者。有網友在社群媒體上開玩笑說，這些浣熊難道是川普總統派來的「反媒體突擊隊」嗎？

美國「哥倫比亞廣播公司」(CBS)記者芮德(Paula Reid)在她的推特上說：周一早上，一群浣熊在白宮北草坪「攻擊了多名新聞工作人員」。當中一隻「據說抓住了攝影師和記者的褲管」，然後才被趕開。

據芮德說，白宮工作人員聯繫了美國「總務管理局」，大概是為了趕走浣熊。芮德的推特迅速爆紅，有網友說，浣熊出現在白宮是為了「清理垃圾」，同時驅逐川普總統。然而，川普詩厭媒體是大家都知道。其他網友開玩笑說，這些生物肯定是「被川普派來攻擊記者的」！

儘管並不經常有成群結隊的浣熊出來嚇唬媒體，但牠們偶爾會出現在白宮附近。1926年，當時的美國總統柯立芝(Calvin Coolidge)的支持者甚至送給他一隻浣熊，建議把它煮來吃。不過相反的，柯立芝一家收養了這隻小浣熊，給牠取名為「蕾貝卡」，還給牠戴上刻有「白宮浣熊」字樣的項圈。