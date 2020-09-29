宣告秋篠宮為第一順位繼承人！日本擬11月舉辦「立皇嗣之禮」

▲文仁親王與親王妃紀子。（圖／記者路透）



記者王佩翊／綜合報導

日本德仁天皇繼位後，胞弟秋筱宮成為第一順位繼承人，日本政府原訂於4月舉辦「立皇嗣之禮」，向國內外宣告秋篠宮將成為第一繼承者，然而卻因受疫情影響被迫延期。官房長官加藤勝信29日表示，將會參考目前整體疫情與經濟活動狀況進探討。據日本政府內部人士透露，目前暫定於11月舉行立皇嗣之禮。

根據《共同社》報導，官房長官加藤勝信29日上午在記者會中針對立皇嗣之禮一事表示，「將會參考經濟活動的狀況與疫情發展，重新召開儀式委員會進行下一步的討論，以敲定具體日程。」由於日本19日起為四連休，在確認是否造成疫情重新反彈後，才會決定下一步動作。

▲秋篠宮文仁親王為日本王位第一順位繼承人。（圖／路透社）



據了解，如果疫情仍在掌控中，日本政府將於近期成立皇位繼承相關儀式委員會以敲定具體日程。消息人士透露，「由於疫情已經穩定下來，如果可以的話，將不會推遲到2021年，盡量在入冬前舉辦立皇嗣之禮。」此外，自日期敲定到舉辦，至少需要耗費1個月左右的時間。

另一方面，作為防疫措施，立皇嗣之禮將取消與賓客共同用餐的慶祝宴會「宮中饗宴之儀」，僅留下「立皇嗣宣明之儀」，同時該儀式將以最高規格在正殿松之間舉辦，獲邀人數也將大幅減少。

►異國料理、牛排海鮮通通有