裴洛西：若總統大選票數難解難分 或由眾議院決定結果

▲美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

美國「哥倫比亞廣播公司」(CBS)報導，美國眾議院議長裴洛西周一(28日)在寫給眾議院民主黨人的一封信中表示：如果民主黨總統候選人拜登和共和黨總統候選人(現任總統)川普均未能在11月的大選中直接勝出，國會將不得不決定總統選舉結果。

裴洛西說，依照美國憲法第12條修正案規定，如果拜登和川普均未贏得當選所需的至少270張選舉人票，可能要求眾議院於2021年1月決定選舉結果。

報導指出，在眾議院，每個州的代表團(state delegation)都有一票表決權。哪位候選人能獲得該票，取決於各代表團中每個議員的內部投票。

裴洛西表示，如果選舉進入眾議院，總統候選人「必須贏得多數州代表團的投票才能獲勝」。裴洛西同時呼籲民主黨人：「我們必須贏得多數代表團，並阻止共和黨人這樣做。」

倘若真的交由眾院投票決定，每一州只能投一票。儘管民主黨目前在眾院席次以232對198席勝過共和黨，但共和黨控制著26個州代表團，民主黨控制著22個州代表團，密西根和賓夕法尼亞州代表團中，共和黨和民主黨人數相等。所以最後鹿死誰手仍未可知。