美國奧勒岡州爆「人質挾持」事件！　警方證實：多人死傷

▲奧勒岡州朱尼瓦廣場(Juneva Place)200街區。(圖/翻攝自Google Map)



記者張方瑀/綜合外電報導

美國奧勒岡州塞勒姆(Salem)在當地時間28日中午發生挾持事件,談判專家趕抵現場後與嫌犯通話,最終嫌犯仍對人質開槍。警方表示,嫌犯已遭擊斃,但仍造成多人死傷。

綜合外媒報導,塞勒姆馬里昂郡(Marion County)警長辦公室新聞稿指出,警方在28日中午12時30分左右接獲報案,當地朱尼瓦廣場(Juneva Place)200街區附近發生挾持案。警方與談判專家趕抵現場後,立刻與嫌犯展開通話,結果就傳出槍響。警方表示,嫌犯已經遭到擊斃,但也造成多人死傷。

警方不願提供案情的具體說明,包括嫌犯與人質共有幾人、談判維持多久,在通知人質家屬之前,也不提供具體死傷人數。聲明指出,這起事件不會對附近社區造成危險。

