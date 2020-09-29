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水管阻塞...工人意外掏出「人肉」　男屋主冷回：剩下在我冰箱

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記者李振慧／綜合報導

加拿大安大略省2名水管工去公寓疏通水管時，意外發現造成阻塞的「異物」竟然是人肉，嚇得立即報案。警方後來在男子朗斯特(Adam Strong)家中冰箱找到遺體剩餘的部位，發現他可能與2起命案有關，本案近來開庭揭發更多案件細節，不過他依然不願意認罪。

《多倫多太陽報》報導，事件2017年12月29日發生在安大略省奧沙華市(Oshawa)，員警帕克(Kevin Park)表示，他接到報案前往現場，看到水管工展示給他看「像魚肉的東西」覺得十分奇怪，後來前往地下室詢問住在那裡的朗斯特，對方竟然鎮定表示那是人類屍體，還透露「想要其他部分在我冰箱」。

本案近來開庭，現年47歲的朗斯特因為涉嫌殺害18歲女子哈奇(Rori Hache)被控一級謀殺罪，另外他也被指控殺害19歲女子茨帕特里克(Kandis Fitzpatrick)，對方自2008年失蹤後便無音訊。

檢察官古爾汀(Bryan Guertin)表示，警方在朗斯特房間內的冰箱找到哈奇剩餘遺體，房間牆壁與天花板上都能見到四濺血跡，驗屍發現死者身體多處受到重傷，還有朗斯特的精液，但因為遺體蒐集不完全無法判斷死因。調查人員後來在朗斯特家中找到一把大型動物獵刀，在其上面採集到失蹤女子茨帕特里克的DNA。

古爾汀表示，2名受害人都是無家可歸的少女，並且有吸毒問題，為了買毒品曾經下海，但遭到哈奇母親反駁，女兒並不是無家可歸的人，也不會為了吸毒如此墮落。茨帕特里克父親則表示，女兒當時懷孕了並且有毒品問題，離家出走後便再也沒有消息。目前朗斯特對於所有指控皆不認罪，全案仍在進行審理。

▼工人疏通水管意外發現人肉。（圖／示意圖／視覺中國）

▲▼水管,老舊水管,管網。（圖／CFP）
 

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