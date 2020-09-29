印度19歲「賤民少女」慘被4男拖去輪暴虐打！癱瘓後丟在田裡等死

▲印度一名19歲少女出身賤民階級，她遭到4名男性輪暴虐打，最終不幸死亡。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者吳美依／綜合外電報導

印度北方邦哈特拉斯（Hathras）一名19歲少女出身賤民階級（Dalit），14日竟遭4名高階種姓男子拖進田裡輪暴。她遇襲後嚴重受傷，雖然被送往醫院，29日上午仍不幸死亡。此消息一出，再度引發社會怒火，許多網友在社群媒體上發聲，要求替受害者討回公道。

BBC、《印度時報》引述警方說法，4嫌抓住少女身上的傳統服飾「杜帕塔」（Dupatta），勒住其頸部，沿路拖到田裡，殘忍侵犯。受害者被發現時身受重傷，脊椎多處損傷以致癱瘓，舌頭也被割破。

醫師研判，少女即使康復也會留下永久性傷害。她經歷14天的搏鬥後，仍不幸在德里的薩夫達容醫院（Safdarjung Hospital）去世。

受害者哥哥證實死訊，他指控，警方在案發前10天完全沒有逮捕任何人，「她被丟在那裡等死……我們想要替她伸張正義。被告不應該被放過，他們必須被絞死」。家屬們表示，其中一名嫌犯過去就時常騷擾該地區的賤民。據悉，4名嫌犯目前都已落網。

▲印度頻傳針對女性的性暴力與謀殺案件，憤怒的民眾走上街頭示威。（圖／達志影像／美聯社）



雖然印度法律規定不得公布受害者姓名，但推特網友們引用2012年輪暴受害者的稱號「聶布哈亞」（Nirbhaya），指稱這名19歲少女是「被遺忘的聶布哈亞」。聶布哈亞是媒體所取的名字，意思是「無畏的人」。2012年案發以後，印度爆發大規模示威，也促成相關修法，但至今似乎沒有跡象顯示針對女性的犯罪有所減少。

印度在野黨也紛紛譴責。同樣出身賤民階級的北方邦前首席部長瑪雅瓦提（Mayawati）於29日表示，「政府應該向受害者家屬提供所有可能的幫助，並且透過快速法庭起訴嫌犯，確保加速懲罰兇手」。 另一名前首席部長亞達夫（Akhilesh Yadav）批評，政府對於針對女性的暴力「太過遲鈍」。

在印度的種姓制度中，目前大約2億人口的賤民被視為最低等級的族群，長期深受壓迫，儘管當代已經有法律保障，但他們在日常生活中仍然處處受到歧視。

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