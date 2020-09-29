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爆料全被刪！人氣畫家「毛叢叢」捲貼圖抄襲　怒聲明：將蒐證提告

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毛叢叢的「原創貼圖」有多個與LINE官方已出版的貼圖相似。（翻攝自Dcard）

圖文／鏡週刊

台灣圖文作家「毛叢叢」被爆抄襲，有網友在Dcard貼文表示，毛叢叢的「原創貼圖」有多個與LINE官方已出版的貼圖相似，一經比對，發現不只構圖相似，甚至連動作及效果線都一模一樣，只是把人物換成自己的，引發網友討論。作者則發表聲明，LINE認定她的貼圖並無抄襲，其家人也出面表示，對於一些不實指控及惡意攻擊，將訴諸法律。

毛叢叢的「原創貼圖」有多個與LINE官方已出版的貼圖相似。（翻攝自Dcard）

毛叢叢靠著可愛的小怪獸形象，吸引不少粉絲，近日卻遭爆抄襲LINE的官方貼圖，網友在網路論壇Dcard發文指出，LINE原創8月新人獎貼圖中，作者毛叢叢的原創貼圖中，有多個與LINE官方已出版的貼圖相似，不只動作，甚至連貼圖的背景、效果線都完全一樣，只是把角色換成自己的，更有不少圖可以完全重疊，該網友認為「已經超越致敬或臨摹的等級了，這樣會不會有點扯？」

毛叢叢的「原創貼圖」有多個與LINE官方已出版的貼圖相似。（翻攝自Dcard）
網友發現毛叢叢不只抄襲LINE，連卡納赫拉也成為她參考的對象。（翻攝自Dcard）

文章一出，引起不少網友討論，大家紛紛挖出毛叢叢的周邊商品、平時的圖文比對，發現不只抄襲LINE，連卡納赫拉也成為她參考的對象，另外也有台灣原創貼圖作者提供資訊，表示自己的貼圖也被拿來模仿。因短時間遭大量檢舉，該貼圖目前已遭LINE下架。

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台灣原創貼圖作者提供資訊，表示自己的貼圖也被拿來模仿。（翻攝自Dcard）

毛叢叢的作者在日前發表聲明，表示詢問過在LINE官方內部工作的好友後，得到的回覆是「動作、角度及構圖一樣不太算抄襲，除非完全照描；動作和角度一樣，但設定角色是完全不一樣的，不會構成抄襲」，並表示在事件爆發後，收到了一些言語恐嚇和威脅，害怕那些充滿報復性的言語，會對她身邊的人造成傷害，「 我看了很驚恐、難過，到現在也是發著抖，淚流滿面的打著這篇文 」。而作者的家人也發聲，表示已針對涉及恐嚇威脅及人身攻擊、毀損叢叢本人創作及聲譽的留言進行截圖蒐證，一切會走法律相關責任，希望網友自重。

作者的家人也發聲，表示已針對涉及恐嚇威脅及人身攻擊、毀損叢叢本人創作及聲譽的留言進行截圖蒐證，一切會走法律相關責任。（翻攝自毛叢叢臉書）

但網友並不買單 ，認為毛叢叢根本沒有正面回覆抄襲疑雲，還試圖用情緒勒索的方式博取同情，實在不可取，「是不是覺得被抓到描圖抄襲只要哭一下賣慘大家就會原諒了」「他們人身攻擊是不對，但你確實是抄啊，哭什麼哭？」「LINE對話沒有附圖只用問的 他不知道你真的描圖了」「不要偷東西還大哭大喊的說怎麼警察抓你啦」；不過也有網友表示支持，留言鼓勵作者「毛叢叢的貼圖很可愛，支持」「有些人連畫都畫不出來，還好意思批評別人」。


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