超萌聲音融化大人！田中清潔隊詢問度破表...大家都在問是誰

記者唐詠絮／彰化報導

彰化田中鎮資源回收車音樂，不再是制式化的「有酒矸倘賣沒」的音樂，換來的是幼兒園小朋友國台語雙聲帶，萌噠噠又可愛的聲音融化了一大票鎮民，也使得清潔隊最近因此電話詢問度破表，對於這些表現優異的小朋友，鎮長洪麗娜專程前往致贈玩具車鼓勵。

▲田中清潔隊資源回收車童音聲聲喚，萌翻了。（圖／田中鎮公所提供）

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▲田中鎮清潔隊資源回收車換兒童聲，鎮長洪麗娜前往獎勵。（圖／田中鎮公所提供）

洪麗娜指出，田中鎮公所最近有舉辦幼兒園參觀清潔隊的活動，鎮長洪麗娜前去參加的時候發現，小朋友在現場透過麥克風所說的資源回收項目聲音很好聽，就請清潔隊特別將小朋友的聲音錄下來，將原本是她自己的廣播聲音換掉，改播小朋友的錄音檔，意外受到鎮民的喜愛。

▲田中鎮清潔隊資源回收車換兒童音簡直萌翻了。（圖／田中鎮公所提供）

洪麗娜表示，環保愛地球就是要從小做起,舉辦幼兒園小朋友參觀清潔隊也是落實教育的方式之一，這次改變資源回收車上廣播由小朋友來擔任，就是期待透過小朋友天真無邪的童音，來提醒大人們記得落實垃圾分類來達到環保愛地球的教育理念。

除此之外，清潔隊每周六的資源回收兌換好禮大方送的活動當中，舉凡帶著六歲以下小朋友前來清潔隊兌換的家長，可以換到雙倍的贈品，讓資源回收的觀念可以從小紮根。

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