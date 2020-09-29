酒店茶行接連遭砸！警跨縣市逮6車11人...朝組織犯罪偵辦

▲惡煞兩度前往酒店鬧事，還砸毀茶行前的轎車，警察局長劉柏良親上火線說明。（圖／記者黃子倩翻攝）

記者黃子倩／高雄報導

苓雅區一間高檔酒店，先是遭到惡煞丟大龍炮再持棍棒砸店，3人全被依警方壓制逮補，但隔沒多久，又來了10個人再度上門砸店，甚至疑同一群人涉嫌在清晨近5點再跑到三民區一家茶行砸車鬧事，現在警方已經掌握情資循線追到台南，正陸續緝捕中，目前已經逮到6車11人。

三民一分局偵查隊長翁士閔表示，目前已經逮到的6車11人，這些嫌犯正在製作筆錄，目前初判到酒店發動第二波攻擊的10幾名惡煞，與到茶行鬧事的人有幾位相符重疊，但是否和已經遭到移送的、在酒店外第一時間遭壓制的3名嫌犯有關，還有待釐清。

下午召開的記者會由高雄市警察局長劉柏良親自上陣，他除了肯定苓雅分局第一位到場的警員陳韋旭「針對問題大膽用槍」遏止犯罪，也強調：「對於掌握到的，涉案人跟車之後，我們刑警大隊侯大隊長也整合了兩個分局的偵查隊，以及相關當地的分局，就是外轄台南市警察局，我們也合作共同分頭查緝，連同早上逮捕的3車8人，目前陸續收網。」

▲惡煞前往酒店鬧事，遭警方壓制在地。（圖／記者洪靖宜翻攝）

劉柏良表示，他不會容許外縣市的不良份子，來高雄砸店、做壞事，就算只是毀損罪，也會落實三打策略，逮到人之後將朝組織犯罪的方面來偵辦。而遭到砸毀的酒店事後大門深鎖，在門口擺上架子，用紅單寫上「內部整修、暫停營業」，恐怕短時間不會開門做生意。

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