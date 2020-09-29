工時長導致效率差？偷懶一下別內疚　「浪費時間」其實有5大好處

▲偶爾懶惰、浪費時間，反而對於處理事情的效率有益？（圖／pixabay，下同）

記者萬玟伶／綜合報導

每當遇上做不完的工作，責任感爆棚的人都恨不得一天有48小時，但回過頭來思考，或許正是因為「過多的工作」反而拖累他們原本優異、高效率的表現。對於他們來說，應該要學習的或許是「浪費時間」，讓更多的空閒時間給自己稍微喘息、鬆開緊繃大腦和心情的機會。國外網站《Bright Side》整理出5個「浪費時間」的好處，讓工作狂下次想停下腳步時，一點也不會有罪惡感！

1. 浪費時間可以……增進幸福感

「浪費時間」進行休閒活動不只可以玩得很有趣，國外研究顯示，這同時也會增加滿滿的幸福感。這就是為什麼在一天中「浪費一些時間」放鬆、看書或看電視，而不是把這段時間用在其他「有用的事」上，這一點非常重要。

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2. 浪費時間可以……給你能量

最好的「消磨時間」方法之一，就是在大自然中度過！每當走過綠茵茵的草地森林，許多人會發現舒暢的感覺，要比在水泥叢林逛街來得多。根據研究發現，因為在大自然度過的時間，能讓人好好享受與自己的交流，鮮少有事物會連結到任何與生產力、工作相關的事情，慢慢踱步在公園、大自然中，暫時不與任何人交流，就能為自己增進不少活力。

3. 浪費時間可以……防止倦怠感

即使在下班、私人時間，也習慣分心處理工作，看似能儘早完成工作，卻不可避免地使自己精疲力盡。若能公私分明，專心地好好休息「浪費時間」，就能為心情帶來愉悅感、感到更放鬆。正面循環之下，就有機會以更愉快、更有效率的心情完成工作。

4. 浪費時間可以……讓大腦休息

研究顯示，「浪費時間」休息對大腦的認知能力有非常重要的影響。當生活多出一些停工時間，能使大腦有機會反思自己的行動，撥去整日下來的混沌，進而更清晰地發揮作用。因此《Bright Side》提醒讀者，務必確保撥出更多時間休息，因為大腦真的很需要「浪費時間」這個酷東西！

5. 浪費時間可以……讓你想起自己的目標

當人們不分日夜、奔忙不同的工作時，等於沒有時間停下來思考自己的生活，以及了解自己真正想要的是什麼。浪費時間好好休息，不僅可以帶來愉悅、讓大腦休息，同時也可以試著思考、激發動力著手自己真正喜歡的事情。而且當事情開始做下去，就要促發更多可能、推著自己前進，讓自己能更深刻地考慮、樹立起自己的目標！