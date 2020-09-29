　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

被爆曾想讓女兒伊凡卡當副總統　川普：假新聞，有病！

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲伊凡卡日前在紐約聯合國機構出席跟提倡宗教自由有關的活動時，大方激凸！（圖／達志影像／美聯社）

伊凡卡之前在紐約聯合國機構出席跟提倡宗教自由有關的活動時，大方激凸！（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

美國「有線電視新聞網」(CNN)周一(28日)引述《華盛頓郵報》報導稱：2016年總統大選時，川普曾想讓女兒伊凡卡擔任自己的競選搭檔(副總統)。

《華郵》的內幕消息來出自川普當年競選團隊的副主席蓋茲(Rick Gates)將於10月13日出版的新書：《邪惡遊戲》。 書中說，當時在討論選擇競選搭檔時，川普對他的高級競選幕僚團隊說：「我認為應該是伊凡卡。她當我的副總統怎麼樣？」川普還誇讚伊凡卡說：「她聰明、機靈、又漂亮，人們會喜歡她的！」

 《華郵》說，川普當時非常想讓伊凡卡來出任他的副總統，不過其他人選的態度倒也不排斥，包括他最終選擇的、時任印第安那州州長的潘斯。為此，川普的團隊還對有關副總統 人選投了兩次票。而潘斯在一次早餐會上對川普的當時的競爭對手希拉蕊發表了「惡毒而冗長的批評」後，川普敲定了他。

不過當年想讓女兒當副手的內幕曝光後，川普周二(29日)淩晨又發推特卯起來罵媒體：「假新聞」、「荒謬透頂」、 「這些人有病」……，等等。

川普說：「假新聞CNN報導我曾希望讓女兒伊凡卡擔任副總統候選人，跟我一起參加2016年大選息。這則新聞錯誤且荒謬至極。這些人有病！」

►票券擺到過期？逮就補！快來換成東森幣

ET快訊
金管會開鍘！命令街口投信解除胡亦嘉職務
峮峮一頭金髮堅強開工！鏡面反射1細節「小鬼陪身邊」
定位出錯！外送員痛毆女客喊「只賠得起3600」判決出爐
他收百鈔上被蓋印「鄭X宸」拿去繳費被拒　網曝5招自救
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

川普罵眾議員激凸噁心　女兒伊凡卡激凸　他無言了.....

美國拘留中心爆「隨便抓移民女性結紮」！　墨西哥怒要求給交代

長女扯髮制止！年輕媽持鋸齒刀繼續插　小妹幾成斷頭屍

印度19歲「賤民少女」慘被4男拖去輪暴虐打！癱瘓後丟在田裡等死

美國奧勒岡州爆「人質挾持」事件！　警方證實：多人死傷

女同志情侶騙跳艷舞　他慘遭「分屍＋剁手指」盜走存款…屍塊卡懸崖揭案！

快訊／日自衛隊黑鷹「飛行中」出現異狀　緊急迫降高中操場

樂園遊船「相撞翻覆」遊客重壓船下、拋飛…釀4死！　判賠7253萬

水管阻塞...工人意外掏出「人肉」　男屋主冷回：剩下在我冰箱

即刻槍殺！南韓軍方公開監聽結果　北韓海軍血腥處決公務員細節曝

ELLA.Selina衝上台..S.H.E合體啦！　田馥甄感動姐妹相挺：真的是老百姓的打扮

不是每條白線都可停！駕駛挨罰　警：10cm白線為車道標線不能停

軍校生罹鼻咽癌4期...因病除役 熬過42次電、化療 他特別感謝「媽媽」

小蠻剛開完刀挑戰海上立槳　邵翔擔心「眼神離不開」：Hold住核心！

水產行小貨車路肩超車撞翻重機　害騎士慘摔辯「他不讓路」網氣炸

台灣阿美族青年登海峽論壇！　舉手激喊「我是驕傲的中國人」

小貨車「路肩超車」撞車頭　重機慘遭路殺！他倒地翻滾3圈

黑色轎車闖紅燈衝撞對向車輛！　肇事駕駛稱「要就醫」秒落跑神隱

【這！就是街舞3】EP11精華 王嘉爾：導演沒有freestyle過！　張藝興秒附和..王一博卸裝備應戰XD

手炒焦糖、濃稠煉乳淋上像作畫　花蓮包心粉圓冰線線分明超療癒

美國拘留中心爆「隨便抓移民女性結紮」！　墨西哥怒要求給交代

長女扯髮制止！年輕媽持鋸齒刀繼續插　小妹幾成斷頭屍

印度19歲「賤民少女」慘被4男拖去輪暴虐打！癱瘓後丟在田裡等死

美國奧勒岡州爆「人質挾持」事件！　警方證實：多人死傷

女同志情侶騙跳艷舞　他慘遭「分屍＋剁手指」盜走存款…屍塊卡懸崖揭案！

快訊／日自衛隊黑鷹「飛行中」出現異狀　緊急迫降高中操場

樂園遊船「相撞翻覆」遊客重壓船下、拋飛…釀4死！　判賠7253萬

水管阻塞...工人意外掏出「人肉」　男屋主冷回：剩下在我冰箱

即刻槍殺！南韓軍方公開監聽結果　北韓海軍血腥處決公務員細節曝

狗媽媽「挖洞造墳」親自蓋土　趴坐寶貝汪墓前…失魂守喪數小時

日職／宋家豪首度二軍亮相　陽岱鋼同場先發連8戰敲安

快訊／胡亦嘉反批金管會：台版國安法獨裁統治！

詐騙集團挖光4000萬　《花系列》女星「消失6年回台」驚人現況曝

林書煒出奇招！　讓老公蔡詩萍不忘送花「忙到80歲才能退休」

徐若瑄講到一半落淚！爸爸失聯多年⋯再見面時「多了一位女友」

科技無國界！蒙古國醫師無法來台　員榮啟動5G智慧眼鏡3方交流

美國拘留中心爆「隨便抓移民女性結紮」！　墨西哥怒要求給交代

康友假財報風暴　金管會處分會計師停止簽證2年

湘台青年文化交流節啓動　兩岸學生創意表演提前過中秋

嗑叉燒鴨便當「翻到紫色套套」　他食慾全滅！網看實照：長了一點

強壓23歲孕婦進草叢性侵！　色狼遭正義哥毆打「變豬頭」

國際熱門新聞

女童補牙麻藥中毒3天後慘死　牙醫遭求償1.5億

她「雙手微濕」戴隱眼　右眼慘失明

甜美公務員「認9乾爹」約會1次進帳14K

她10歲開始沉迷A片　成年出現「約會障礙」

少女對食物過敏　靠心臟靜脈注射維生

河邊散心昏倒　5男見死不救性侵她

羅傑叔叔VS.地獄主廚的「炒飯對決」

她沿街發酒瘋遭扯下比基尼　竟「上空捧奶晃晃挑釁」

孟晚舟戴「Made In Taiwan」口罩出庭

她床戰老公被小孩目睹：我當場心臟就停了

3公尺巨鱷超肥　活吞鬥牛㹴

22歲嫩妹「穿裙上街」遭3男痛毆

食物有怪味偷裝攝影機　他拍到妻「飯裡加洗碗精」

陸網抗議VTuber把台灣當國家　日企出面道歉

更多熱門

相關新聞

川普千金女婿庫許納成白宮「影子」

川普千金女婿庫許納成白宮「影子」

白宮顧問庫許納（Jared Kushner）首度躍上美國政治舞台是在2015年，本是「終生民主黨員」的他在與歐巴馬意見相左後，毅然加入岳父川普的陣營角逐2016年總統大選，隨後任職白宮高位，最近也出訪中東並成攻促成以阿和平協議，可說是川普政治圈內的左右臂膀。

川普：伊凡卡更適合當第1位女總統

川普：伊凡卡更適合當第1位女總統

伊凡卡白宮演說：川普改變了華盛頓

伊凡卡白宮演說：川普改變了華盛頓

梅蘭妮亞痛罵伊凡卡是「蛇」

梅蘭妮亞痛罵伊凡卡是「蛇」

伊凡卡大學畢典致詞遭川普拖累臨時喊卡

伊凡卡大學畢典致詞遭川普拖累臨時喊卡

關鍵字：

伊凡卡

讀者迴響

發燒話題

小鬼黃鴻升 颱風即時 新冠肺炎 三倍券 金鐘獎 金正恩 唐鳳 李登輝 王令麟 長江三峽大壩 停班停課 竹內結子 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

小鬼火化當天「驚見第3隻手」牽住楊丞琳、許瑋甯！

直擊熊熊再看婦科暗訂養胎餐！

花蓮民宿泡澡！女子浴池內見到眼鏡蛇

萬隻毛小孩困快遞箱「集體死亡」

水電工「塑膠桶藏屍」　狂倒54瓶鹽酸

換名片出人命　OL控傳產少東人夫騙炮：他第一次就闖紅燈

吃到飽拿它秒回本...內行人：其他都別夾

柯佳嬿金鐘滑手機被抓包 「委屈留言」笑翻網

iPhone 12 Pro Max定價新高！一台要5.5萬

前奏才剛下...田馥甄中斷演出腿軟蹲台上

收到小鬼中秋驚喜　李佳穎回送「紙紮潮椅」

Gino爆「我們其實不被允許同台」！

即／台中母子3屍案　軟飯男被判死刑

他給「子女各200萬」被課18萬贈與稅　免繳給國庫方法曝

熊熊節目主持被搶走！爆Apple直接頂替

更多

最夯影音

更多
ELLA.Selina衝上台..S.H.E合體啦！　田馥甄感動姐妹相挺：真的是老百姓的打扮

ELLA.Selina衝上台..S.H.E合體啦！　田馥甄感動姐妹相挺：真的是老百姓的打扮
不是每條白線都可停！駕駛挨罰　警：10cm白線為車道標線不能停

不是每條白線都可停！駕駛挨罰　警：10cm白線為車道標線不能停

軍校生罹鼻咽癌4期...因病除役 熬過42次電、化療 他特別感謝「媽媽」

軍校生罹鼻咽癌4期...因病除役 熬過42次電、化療 他特別感謝「媽媽」

小蠻剛開完刀挑戰海上立槳　邵翔擔心「眼神離不開」：Hold住核心！

小蠻剛開完刀挑戰海上立槳　邵翔擔心「眼神離不開」：Hold住核心！

水產行小貨車路肩超車撞翻重機　害騎士慘摔辯「他不讓路」網氣炸

水產行小貨車路肩超車撞翻重機　害騎士慘摔辯「他不讓路」網氣炸

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面