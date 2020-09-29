言語平息暴力！「美選辯論前夕」拜登獲諾貝爾和平獎提名

▲民主黨總統候選人拜登獲得諾貝爾和平獎提名。圖／路透）



記者王佩翊／編譯

2020年諾貝爾獎即將於10月5日至12日公布得獎名單，日前曾有消息傳出，美國總統川普被提名諾貝爾和平獎，然而就在美國總統大選進入白熱化的此刻，有外媒報導，民主黨候選人拜登也同樣獲得提名，提名人則是英國工黨議員克里斯布萊恩（Chris Bryant）。

根據英媒《天空新聞台》報導，美國總統大選民主黨候選人拜登（Joe Biden）已獲得諾貝爾和平獎的提名，有望與川普共同角逐此項殊榮。提名拜登的正是英國反對黨工黨議員克里斯布萊恩，布萊恩認為，當全美陷入暴力抗議中，拜登靠著自己的影響力緩解了全國的緊張局勢。

▲民主黨總統參選人拜登與總統川普。（合成圖／路透）



布萊恩表示，「當美國城市陷入戰火時，人民互相攻擊，是靠著拜登的影響力讓大家冷靜下來。當所有人訴諸暴力，希望藉此解決問題時，拜登認為言語擁有最大的力量，因為槍枝可以讓一顆心停止跳動，但適當的言語才能改變許多人的心，而許多顆心就能改變世界。」

另一方面，川普與拜登將於當地時間29日舉行2020年總統大選的首場電視辯論，根據CNN分析，拜登可能會主攻川普政府對於新冠疫情的不力，而川普則會透過經濟議題防守。



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