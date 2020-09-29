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毒蟲中600萬頭獎！爽嗑「瘋藥」9個月敗剩1成　不給錢就燒家

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▲▼泰銖。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲泰國吸毒敗家子9個月時間就將獎金敗掉540萬元。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者葉睿涵／綜合報導

泰國一名男子幸運中彩票頭獎，天降600萬泰銖（約新台幣500萬元），生活卻揮霍無度，每天沉迷吸毒和賭博，結果在短短9個月內就將獎金用掉9成。母親見狀，不再提出獎金供他花用，不料他犯毒癮時在家中大吵大鬧、亂砸東西，甚至企圖縱火。母親忍無可忍，只好大義滅親，報警將他抓走。

據泰國電視台 Spring News 報導，這名35歲的敗家子猜納榮（Chainarong）來自泰國東北部的四色菊府（Changwat Si Sa Ket）庫坎縣（Khukhan）。他的母親透露，在中獎前兒子便有在少量吸毒，自去年5月中了彩票頭獎後，揮霍起金錢來更是毫無節制。

猜納榮先是買了一輛車，然後他的毒癮也越來越大，每隔幾天就讓母親領10萬泰銖出來供他花用。若是母親拒絕為他提供金錢購買毒品時，他就會趁著犯毒癮時瘋狂毀家，甚至還會縱火燒家。

▲▼吸毒男子。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲母親透露兒子有在吸毒，並且經常向她索錢去購買毒品。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

母親表示，由於猜納榮奢侈浪費，600萬泰銖的獎金如今已花去9成，她的戶口裡只剩下不到100萬泰銖。因此，在兒子最近向她索錢時，她拒絕了這個敗家子，甚至還大義滅親叫來員警，希望能讓兒子重返正途。

警方逮捕猜納榮的過程並不太順利。在第一次接獲報案前往時，員警走漏了風聲，讓他有機會提前逃走，導致警方撲空。直到第二次，警方全副武裝才成功將他逮捕，並從他的房間搜出20粒「瘋藥」（一種含甲基苯丙胺和咖啡因興奮劑）。

警方將以「非法持有一類毒品」和「非法吸食一類毒品」的罪名對猜納榮提出指控，他也可能因縱火燒家被提告。

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