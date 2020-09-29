即刻槍殺！南韓軍方公開監聽結果　北韓海軍血腥處決公務員細節曝

▲南韓海軍陸戰隊持續在延坪島海域巡邏。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

針對海洋水產部47歲李姓公務員落海後遭北韓警務人員開槍射殺之事，南韓海洋警察廳今（29）日上午召開記者會發表搜查結果，根據眾多證據顯示，該公務員確實有意圖進入北韓；而南韓軍方也在接受國會質詢時，詳細描述李姓公務員從進入北韓海域後到被槍殺的6小時監聽內容，指出北韓海軍高層親自下令槍殺。

根據《韓聯社》報導，南韓國會國防委員會與情報委員會相關人士29日指出，李姓公務員22日下午3時30分於北韓康翎半島登山串（등산곶）海域被北韓水產事業所船隻發現後，便開始以無線電監聽北韓軍方的對話內容。南韓軍方解釋，只要情報部隊詳細設定欲實行監聽的地區，就能掌握敵方透過無線電約90%的對話內容。

南韓軍方當時透過無線電監聽，從北韓軍方清楚得知，李姓公務員明確向北韓當局表明「投誠」意圖。而南韓軍方也質疑北韓25日傳送的告知文根本違背事實，因為李姓公務員當時是與北韓人員在近距離內對話；然而北韓告知文卻宣稱，李姓公務員在距離80公尺處含糊說道，「我是來自大韓民國的某某人」。

▲▼南韓軍方透過監聽設備，掌握北韓軍人與李姓公務員動向。（圖／達志影像）

南韓軍方解釋，其實北韓當局曾有一度想要救人，因此在監聽過程中根本沒預料到，北韓會作出如此人神共憤的事，「北韓人員一開始想用繩子綑綁李姓公務員將之拖引到陸地上，但卻在海面上故意甩開，直到過了2個多小時才回頭救人，那時北韓的救助意圖顯得較明確。」

然而，這也使沉浸在安逸想法中的南韓軍方，做出錯誤的判斷，之後北韓的「槍殺焚屍」行動根本就始料未及。

局勢到22日晚間9時急轉直下！北韓軍方高層與現場指揮官開始展開一場唇槍舌戰！根據南韓軍方監聽內容，北韓海軍司令部下達指令，要求「射殺」李姓公務員，當時軍階等同於大尉的艦長不斷詢問，「再問一次。真的要射殺（李姓公務員）嗎？」，晚間9時40分，現場軍人向上級回報已完成射殺。

南韓軍方雖及時向青瓦台回報北韓槍殺公務員一事，然而直到隔天（23日）上午8時30分，總統文在寅才透過面對面報告接獲通知。

▲南韓在野黨「國民之力」在青瓦台前發起一人示威，要求總統文在寅出面負責。（圖／達志影像）

根據韓媒《東亞日報》，南韓最大在野黨「國民之力」（국민의힘，前身為未來統合黨）國會院內代表朱豪英（주호영）在接受採訪時透露，國防部的調查報告清楚表示，在監聽過程中確實掌握到，北韓軍方下令在李姓公務員屍體上塗抹燃油後燃燒，而這與北韓在告知文所說的「燃燒流下的漂浮物」明顯不同。

對此南韓國防部相關人士批評，文在寅政府根本不把國民生命安全放在第一位，只著重在如何進行維繫政權上的危機控管。

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