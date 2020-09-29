小鮮肉見魚鰭秒跳海「與鯊共舞」　看清後嚇尿狂逃：牠會吃人！

在 Instagram 查看這則貼文 SHOCK MANSION（@shockmansion）分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 26 日 上午 4:09 張貼

記者葉睿涵／綜合報導

美國加州一名16歲的小鮮肉德福（Ryder De Voe）在潛水時想和海中的姥鯊一起游泳，沒想到當他游近時才發現，這可能是頭會吃人的大白鯊，他與拍影片的朋友瞬間被嚇瘋。

據《太陽報》報導，IG上的一段潛水影片在網上讓網民都捏了把冷汗。在影片中，只穿花色潛水褲、裸著精壯上半身的德福，在船上看見露出水面的魚鰭後，二話不說就跳入水中。

▲德福一看到魚鰭就立刻跳海與鯊魚共游。（圖／翻攝自Instagram／midhandle）

攝影師試圖用鏡頭跟蹤鯊魚，並將牠與德福「共游」的畫面記錄下來。這時，在旁的男性友人突然大喊，「快回到船上！」忙著在海裡潛水的德福明顯不願意，還大叫，「啊，我摸到牠了！」

就當鯊魚在水面下繞著船打轉時，攝影師透過鏡頭猛然發現，那居然是頭會吃人的大白鯊！於是，他對著海中喊道，「那不是姥鯊，老兄。」德福才嚇得趕緊上船。

▲德福近距離與鯊魚接觸後才驚覺那可能是會吃人的大白鯊。（圖／翻攝自Instagram／midhandle）

這段影片自上26日發佈以來，已經在Reddit上獲得了超過4.3萬的點閱率。IG上也有不少人轉發與互動。一些用戶表示，姥鯊和大白鯊經常被混淆，視頻中的大魚可能只是姥鯊。

姥鯊是最大的鯊魚種類之一，但牠的行動緩慢，對潛水員十分寬容，而大白鯊對人類的攻擊性更強，也更危險。不過其他網友表示，不管鯊魚是什麼種類，看到魚鰭露出水面就跳下水絕對不是個好主意。

▲姥鯊與大白鯊容易使人混淆，此為對人類較溫柔的姥鯊（Basking Shark）。（圖／翻攝自Facebook／SVN 3M1 species loss: Basking Shark）

▲此為大白鯊，牠對人類的攻擊性更強，也更危險。（圖／取自免費圖庫Pixabay）