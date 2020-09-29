日本史上最大公開收購案！NTT擬砸4兆日幣收購DOCOMO

▲NTT與NTT DOCOMO兩家公司29日召開董事會，討論這項收購案。（圖／CFP）



文／中央社東京29日綜合外電報導

日本電信電話集團NTT擬收購上市子公司、日本最大行動通訊公司NTT DOCOMO全部股權，將其納為NTT持股100%的子公司；收購金逾4兆日圓，將成日本國內企業最大公開收購案。

綜合日本各媒體報導，NTT（Nippon Telegraph and Telephone）目前擁有NTT DOCOMO約66%股權，NTT打算動用4兆日圓（約新台幣1.1兆元），公開收購（TOB）NTT DOCOMO其餘約34%的股權；若成功收購，NTT DOCOMO將成為NTT完全子公司，並將下市。

對NTT而言，NTT DOCOMO是集團內最賺錢的核心子公司，擁有日本國內最多手機用戶，收購NTT DOCOMO將有助於強化NTT集團合作，讓行動通訊連結法人通訊、國際事業等業務，預料NTT將藉此提高5G與未來次世代通訊上的競爭力。

日本媒體指出，這項收購案的契機，是首相菅義偉強力要求調降手機費。未來NTT DOCOMO成為NTT持股100%的子公司後，要如何讓經營更有效率，將是NTT的重要課題。

NTT與NTT DOCOMO兩家公司今天召開董事會，討論這項收購案。

NTT與NTT DOCOMO兩家公司有著複雜的關係，日本政府為了促進競爭，過去將NTT的行動通訊業務分離出去，於1992年7月成立NTT行動通訊網，也就是現在的NTT DOCOMO公司。若收購成功，NTT DOCOMO時隔28年將再次回歸NTT集團。

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