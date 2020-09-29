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親伊朗民兵組織狂射火箭！　美國外交人員爆「準備撤離伊拉克」

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▲美國駐伊拉克大使館，位在巴格達「綠區」。（圖／路透）

位在巴格達「綠區」的美國駐伊拉克大使館近幾周更頻繁遭到親伊朗民兵組織攻擊。（圖／路透）

記者吳美依／編譯

美國駐伊拉克大使館近幾周遭到親伊朗民兵組織發射火箭襲擊的頻率激增，美國聯軍的物資運送車隊也更常被路邊炸彈攻擊。美方外交人員據傳將準備撤離，甚至關閉大使館。此消息一出，伊拉克輿論紛紛擔憂，國家恐怕淪為兩國代理人的交火戰場。

根據《路透社》，2名伊拉克政府內部人士透露，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）上周致電總統薩利赫（Barham Salih），威脅關閉大使館。他們與另外2名西方國家外交官表示，如果華府真的做出此決定，27日起將著手準備撤出外交人員。

報導指出，美國總統川普對於伊朗採取強硬立場，華府一向指控德黑蘭發動攻擊，如今又在大選倒數幾周時，放話撤出外交人員，針對伊朗採取軍事行動的可能性大幅提升。伊拉克什葉派政黨「薩德爾運動」和武裝組織「邁赫迪軍」領導者薩德爾（Moqtada al-Sadr）上周呼籲各方避免情勢惡化，導致伊拉克淪為戰場。

▲▼ 美國總統川普下令空襲巴格達國際機場。（圖／路透）

▲美國總統川普1月下令空襲巴格達機場，擊殺伊朗少將。德黑蘭隨後向美軍駐伊拉克基地展開攻擊。兩國關係空前緊張，但卻都是在伊拉克領土上交火。（圖／路透）

不同於大部分中東國家，各自選邊站，伊拉克與伊朗、美國雙方都保持著密切聯繫，但淪為雙方戰場的風險也更高。美軍1月空襲巴格達機場，擊殺伊朗少將蘇萊曼尼（Qassem Soleimani），而德黑蘭向美軍駐伊拉克基地發射數枚導彈，就是最好的例子。

美國國務院被問及此事時表示，「我們不會評論國務卿與外國領袖的私下外交對話……伊朗支持的組織朝著我們的大使館發射火箭，這不僅是對於我們的威脅，也是對於伊拉克政府的威脅」。

但是，2名伊拉克情報人員指出，美國外交人員的撤離計畫尚未付諸行動，此舉將取決於伊拉克安全部隊是否能夠有效遏止攻擊。另外，一些伊拉克官員認為，蓬佩奧的威脅只是虛張聲勢，旨在遏止武裝分子的攻擊，但卻可能適得其反，因為如果民兵組織發現有機會推動華府撤兵的話，可能反而變本加厲。

▲▼美國空軍駐伊拉克基地塔吉營（Camp Taji）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國空軍駐伊拉克基地塔吉營（Camp Taji）。（圖／達志影像／美聯社）

伊拉克國會安全委員會成員里卡比（Gati Rikabi）說，「美國威脅關閉大使館只是一種施壓技巧，但卻是一把雙面刃」。他與另外一位委員表示，美國此舉是想要施壓伊拉克的領袖支持總理卡迪米（Mustafa Al-Kadhimi），後者試圖遏止親伊朗民兵組織的力量，但成效不佳。

美軍本月稍早宣布，將把駐伊拉克美軍從5,200人裁減至3000人。五角大廈28日表示，將致力支持伊拉克長期的「安全、穩定與繁榮」，美軍對抗伊斯蘭國（IS）的軍事行動也仍在持續中。

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美國伊朗伊拉克.巴格達

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