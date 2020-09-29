南韓新冠新增病例創新低！中秋連假狂放5天...當局挫著等

▲南韓中秋連假將至，傳統市場迎來大批採買乾貨人潮。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓新冠肺炎（COVID-19）疫情持續減緩，且今（29）日通報新增病例為8月初首都圈爆發大規模群聚感染潮以來的最低紀錄；不過中秋節與開天節連假（추석，韓文稱秋夕）將從30日起至10月4日，許多民眾已經開始從29日下午、晚間驅車返鄉，加上先前群聚感染案例仍持續傳出確診者，使得防疫當局不免擔憂。

根據統計，截至29日0時為止，南韓今（29）日上午9時30分共通報38起病例，與前日相比減少12例，其中23例為境內感染、15例為海外感染；目前南韓共累計例23699確診、407例死亡。

從新增感染者所分佈的地區來看，首都圈共新增17例（首爾佔11例、京畿道佔6例）；釜山新增3例；慶尚北道新增2例；忠清北道新增1例。

▲南韓中秋連假將至，29日下午高速公路湧現返鄉車潮。（圖／達志影像）

首爾市江南區住商混合大樓「大宇迪奧比爾」（대우디오빌）累計52例；首爾市冠岳區運動中心「Sammo Sporex」三溫暖累計29例；首爾市道峰區老人養護「Yemaru日照中心」（예마루 데이케어센터）累計27例。

另外，京畿道軍浦市與安養市的家族聚會新增7例；慶尚北道浦項市老年人聯誼交友中心累11例。

而至於先前有部分保守派團體呼籲開天節再度舉行大型示威集會，首爾市府與警方下達行政命令禁止，國務總理丁世均（정세균）也在例行記者會強調，包括車輛示威集會，都絕不允許。

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