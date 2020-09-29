恐怖「食腦蟲」入侵水源！6歲童染病亡　德州發布災難公告

▲恐怖「食腦蟲」儘管感染率很低，致死率卻高達97%。（圖／翻攝自美國CDC官網）

文／中央社休士頓28日綜合外電報導

美國德州一名6歲男童感染食腦變形蟲死亡，後來在他社區的自來水發現變形蟲蹤跡，德州州長發布災難公告，稱變形蟲對公共衛生與安全構成立即威脅。

美國媒體報導，這名男童感染福氏內格里蟲（Naegleria fowleri），9月8日宣告不治。福氏內格里蟲是一種微生物，繁殖於湖泊與河川的溫暖淡水，以及管理不善的游泳池內。

福氏內格里蟲是從鼻黏膜入侵人體、鑽入腦部，引發嚴重偏頭痛、體溫過高、脖子僵硬與嘔吐，之後導致暈眩、極度疲累、神智不清與出現幻覺。

德州媒體引述雷克傑克森市（Lake Jackson）發言人說法報導，檢驗結果顯示，這名男童住家的花園澆水管水源內，有福氏內格里蟲蹤跡。

市政官員蒙多（Modesto Mundo）說，他們也在市中心的噴泉內，還有距休士頓一小時車程的一座城鎮的消防栓內，發現變形蟲蹤跡。

Reminder: A Boil Water Notice is in effect for the City of Lake Jackson.



Boiling the tap water makes it safe for drinking & cooking. For all other uses, citizens are urged to take these precautions.



Additional Info: https://t.co/gc2EZ6mE5b pic.twitter.com/3NNqUVUwbP — Texas Commission on Environmental Quality (@TCEQ) September 28, 2020

不治男童麥金泰（Josiah McIntyre）的祖父母告訴「休士頓紀事報」（Houston Chronicle），他可能是在市中心的水上公園玩耍時接觸到汙水，不久後身體不適。

這座水上公園已經關閉，雷克傑克森市所在的布拉左里亞郡（Brazoria），有數座城鎮建議居民避免飲用自來水，或使用自來水沐浴或烹調食物。

有關當局後來取消這項建議，但仍敦促民眾把自來水燒開後再使用。

德州州長艾波特（Greg Abbott）昨天對布拉左里亞郡發布災難公告，允許有關當局在緊急狀態下使用額外的州資源。

「今日美國報」（USA Today）報導，艾波特說，布拉左里亞郡的11次水質檢測中，有3次驗出福氏內格里蟲，「對公共衛生與安全構成立即威脅，還可能奪走人命」。

從1983年到2010年，德州衛生當局認定有28起死亡事件是感染福氏內格里蟲所致。