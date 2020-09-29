樂園遊船「相撞翻覆」遊客重壓船下、拋飛…釀4死！　判賠7253萬

▲澳洲黃金海岸主題樂園「夢幻世界」。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

澳洲黃金海岸主題樂園「夢幻世界」內的遊樂設施「激流遊船」（Thunder River Rapids）在運行中翻覆，造成4人死亡。法院最新判決出爐，因違反安全規則、工作人員未立即按下緊急停止鈕釀禍，總公司被罰款250萬美元（約台幣7253萬元）。

根據CNN、BBC報導，澳洲「夢幻世界」（Dreamworld）主題樂園內的「激流遊船」設施在2016年10月發生嚴重死傷意外；當時「激流船」快抵達終點時，疑遭另一橡皮艇撞翻，兩人被拋出艇外、兩人被船壓在壓輸送帶下。這次意外造成四名成年人身亡，船上另外兩名兒童則倖免於難。

▲「激流遊船」運行中翻覆釀4死。（圖／達志影像／美聯社）



造成這起事故主因是機械失靈，法院也指出，該公司沒有盡到緊急處理的義務，法官道斯（Pamela Dowse）表示，「每個乘客都盲目地信任樂園的守則，這些安全步驟沒有那麼複雜，只是稍微有點麻煩，而且成本不高。」據了解，當時設施的員工沒有按下「立即停止鈕」，而且是按了停止速度較慢的按鈕。

法院最後判母公司必須繳交高達250萬美元的罰款，遊樂園母公司亞頓休閒集團（Ardent Leisure Group）執行長奧斯本（John Osborne）表示，「我們誠懇地為這起悲劇負起責任，我們會完全接受這個後果。」

BBC指出，事故發生後「夢幻世界」停止營業六個星期，「激流遊船」也宣布永久關閉，母公司連年虧損，其中主題樂園部門虧損超過2.6億澳幣（約台幣55億元）。

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