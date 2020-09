高加索激戰引爆點…來自「不存在的國家」！　恩怨衝突回溯百年前

▲亞塞拜然與宿敵亞美尼亞爆發衝突。(圖/路透,下同)

文/中央社記者何宏儒安卡拉28日專電

高加索地區鄰國亞美尼亞和亞塞拜然為一個「不存在的國家」再度兵戎相向,27日開始的戰役徹夜未歇,雙方都進行軍事動員,情勢急速升高。

納哥諾卡拉巴克地區(Nagorny Karabakh)是這場衝突的引爆點。

它位在亞塞拜然境內,因居民在種族上屬亞美尼亞人而存在分離主義勢力。兩個前蘇聯加盟共和國亞美尼亞和亞塞拜然1990年代就曾開戰,因為納哥諾卡拉巴克地區而引發的長期衝突現在再度引爆。

衝突緣由可以從100年多前講起。

俄羅斯帝國於1917年解體後,1918年獨立的亞美尼亞民主共和國、亞塞拜然民主共和國都對以亞美尼亞人居多的納哥諾卡拉巴克地區主張領土主權。蘇聯解體後,當地再成兩國爭端所在。

1991年,當地經公民投票後以接近100%的壓倒性贊成而宣告獨立,成為阿爾察赫共和國(Republic of Artsakh),但至今未獲任何聯合國成員承認,舉世大部分國家將其視為亞塞拜然的一部分。

根據「阿爾察赫共和國」官網,「首都」位在史提帕納科特(Stepanakert)、面積1萬1500平方公里、人口15萬、人種95%為信仰基督教的亞美尼亞人、官方語言為亞美尼亞語。據報導,亞美尼亞貨幣德拉姆(AMD)在當地完全流通,就連它的國旗也以亞美尼亞國旗為基礎,只是在右側增加數條白條紋。

納哥諾卡拉巴克地區自1990年代以來處在衝突隨時可能重啟的「凍結衝突」(frozen conflict)狀態。土耳其廣播電視公司國際頻道(TRT World)報導,亞塞拜然總統阿利耶夫(Ilham Aliyev)今天宣布進行局部軍事動員後,國家動員和兵役局可望展開徵調。阿利耶夫的決定已提交內閣作業。

亞塞拜然國防部表示,中部城巿泰爾泰爾(Terter)從早上開始遭遇亞美尼亞軍隊火力攻擊。雙方都出動重型火炮。

