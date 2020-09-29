砸車砍人高雄日常！市長和警察局長都換了　換不掉「暗黑城市」

▲高雄三民區一家茶行深夜被人砸車。（圖／記者黃子倩翻攝）



記者吳奕靖、黃子倩／高雄報導

近來高雄市屢傳暴力事件，回顧韓國瑜從2018年12月25日上任，一直到今年6月卸任，這一年多來的時間，韓國瑜任內2019年3月份，曾發生深連3起聚眾鬥毆，當時除了鳳山區少年群聚械鬥外，還有師徒在新興區KTV歡唱以及三民區海產店酒客翻桌，3起砍傷濺血共造成3人受傷，當時高雄治安被形容成「暗黑城市」。

為了強化高雄治安，警政署還大動作將當時的警察局長李永癸換下，將治安兵符交由曾經擔任過刑事警察局副局長的劉柏良來接任，但是治安似乎沒有好轉。

市長補選後上任的陳其邁，喊出「緊緊緊」的口號，8月24日上任，22日鳳山先是發生雙方談判不成，到鳳山街頭暴力砍人的事件，本月25日地檢署前還發生男子當街被砍，29日三民區的一家茶行又爆出遭到惡煞砸車。

▲地檢署前男子吸毒疑看對方不順眼，持刀傷人。（圖／ETtoday資料照）



▲高雄三民區一家茶行深夜被人砸車。（圖／記者黃子倩翻攝）

高雄市屢傳暴力案件，這個部分照理來說，刑大角色相當吃重也不能卸責，可是面對媒體質疑都是由分局來承擔壓力，而且高雄市換了市長、也換了警察局長，刑警大隊長侯東輝並沒有換，這樣的結果也還是讓高雄市仍然是治安暴力仍頻傳，深陷「暗黑城市」。

暗黑城市的黑名是否能洗刷，恐怕陳其邁要拿出「緊緊緊」的態度，而不是流於口號，也難怪市議員會酸不是「有市長會做事」，成了「有市長會出事」！

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