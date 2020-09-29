報恩男送子彈恐嚇「總統表哥」！前立委媳幕後指揮...下場曝

▲黎男送子彈恐嚇總統表哥，到案時將罪刑一肩扛下，卻被檢警查出他送貨時，與陳女通聯密切。（圖，資料照／記者羅志華攝）

記者羅志華／台北報導

總統蔡英文遠房表哥、三圓建設董事長王光祥，於4月間收到2顆子彈恐嚇，檢警查出，是前立委陳榮盛的陳姓媳婦為投資糾紛，唆使黎姓男子送子彈到辦公室，2人日前出庭皆認罪，北院29日依教唆恐嚇罪，判陳女6月徒刑，依恐嚇罪、非法持有子彈兩罪，叛黎男8月徒刑，2人刑期皆得易科罰金。

黎男到案時將罪刑一肩扛下，稱過去窮困潦倒時，受前立委陳榮盛請去當司機、幫他度過難關，本次送子彈恐嚇，是因看不下去陳、王的投資糾紛，才會主動替恩人出氣。

▲前立委陳榮盛的陳姓媳婦，疑似因投資糾紛教唆恐嚇，日前出庭認罪，請求輕判。（圖，資料照／記者羅志華攝）

但檢警查出，黎男送子彈的過程中，陳榮盛的陳姓媳婦，不僅透過聯繫告知王光祥辦公室樓層，又在發現誤報地址後，緊急要黎男停止投遞第二封信件。

陳、黎2人於日前出庭時認罪，黎男更表明，希望當面向王光祥道歉，請求輕判，但王光祥委任律師認為，比起口語、文字恐嚇，送子彈的情節相當重大，且兩顆子彈的信封上，找不到黎男的指紋，顯見本次恐嚇經詳盡計畫，希望法官能重判。

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