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【黃寶慧】慧眼看天下／美重新駐軍台灣？踩陸紅線！ 鄭繼文:「火車對撞」冷戰變熱戰！

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新聞節目中心／綜合報導

美國總統川普為拚連任大打「抗中牌」，喊出貿易「冷戰」、經濟脫鉤，即將到來的「十月驚奇」會再出什麼招？美中近日在台海議題頻頻交鋒，美軍雜誌甚至表示美國應該重新駐軍台灣，再加上雙方在南海軍演不間斷，難道「十月驚奇」真的是美中開戰？《亞太防務》雜誌總編輯鄭繼文在《慧眼看天下》節目中表示，如果美國真的重新駐軍台灣，就代表美中關係將「一翻兩瞪眼」，徹底翻臉。加上中國大陸2005年出台《反分裂國家法》，內容就有觸及外國勢力導致台灣與中國大陸脫離，如果美軍來台駐防將會踩到中國大陸紅線，導致美中直接「火車對撞」。《亞太防務》雜誌總編輯鄭繼文表示，其實美國對是否要駐防台灣也非常謹慎。目前雖然有部分與軍售有關的美軍，或是AIT一些便衣的陸戰隊在台灣，但都不是堂堂正正高調穿軍服駐守、公開活動。八八風災時，美軍派出兩棲登陸艦救災，但自始自終都沒有讓船艦進入台灣的港口。這也說明美方清楚知道，美國軍艦、軍機在台灣停留將會帶來極高的風險。《亞太防務》雜誌總編輯鄭繼文指出，一旦美國地面部隊進入台灣，恢復美台聯防，後果恐怕就是中美直接熱戰。

事實上，美中對抗早已散發濃濃火藥味。今年9月中旬，美國進行「太平洋捍衛者2020聯合演習」，一項「跳島戰略」能在30到45天的時間內，從美國移防、部署多個戰鬥隊到太平洋地區。《亞太防務》雜誌總編輯鄭繼文指出，美國其實在太平洋佈署很早，許多主要島礁都有駐軍。駐韓美軍約兩萬多人，駐日美軍更多有5萬人。近來美國軍機頻頻對中國大陸抵近偵察，大多都是從沖繩的嘉手納空軍基地起飛。而關島的安德生空軍基地更為重要，美軍的B-1轟炸機就停放在這裡。《亞太防務》雜誌總編輯鄭繼文透露。過去美國多次對大陸派出轟炸機特遣隊，其實說白了就是在模擬對中國大陸東海、南海區域的攻擊航線。

而美中在南海對峙，菲律賓卻是「無聲觀戰」。菲律賓作為美國最大的海外海軍軍事基地，過去立場一直親美，但2016年現任的菲律賓總統杜特蒂，一上任就拜訪北京，大談「一帶一路」。政大外交系副教授吳崇涵就分析指出，菲律賓總統杜特蒂對美中採取的是「等距」戰略，在南海問題上不選邊站。政大外交系副教授吳崇涵強調，這種「避險」的小國戰略，其實也非常適合台灣。他指出，台灣對中國大陸應該求和不求戰，對美國也要保持「準盟友」態度，親美、和中、友日，維持「多邊等距」，將多個強權國家納入台灣的區域政策考量，才是一個真正有彈性的外交政策，讓台灣真正長治久安。

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慧眼看天下第115集 事後稿顯圖2


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關於《慧眼看天下》

東北亞情勢、中美角力戰，國際發展瞬息萬變，而中國大陸政經情勢、經貿發展，也牽動兩岸的未來。《ETtoday新聞雲》推出國際視野節目《慧眼看天下》，由資深媒體人黃寶慧擔任主持人。

資深媒體人黃寶慧，曾採訪美國前總統老布希、柯林頓、新加坡建國總理李光耀，以及菲律賓前總統羅慕斯，還有馬來西亞總理馬哈迪等重要國際領袖，這樣的經歷，在台灣是唯一一人，而《慧眼看天下》，就是以如此宏觀的國際視野，寬廣的思維角度，帶您掌握國際，剖析兩岸情勢。

節目內容包括國際重要新聞解讀，世界財經脈動，大陸發展趨勢；同時也邀請重量級學者專家面對面訪談。《ETtoday新聞雲》新聞節目中心資深團隊製作—《慧眼看天下》台灣時間每周六晚間9點至10點，在《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP、ETtoday新聞雲Youtube頻道線上同步播出，敬請鎖定。

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黃寶慧慧眼看天下吳崇涵鄭繼文

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