　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

老師體罰「深蹲100下」直接受傷！她腿痛到炸…2個月不能正常走路

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼國中生,女學生,放學,下課,高中生。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲該名女學生與同學們違反防疫規定踢足球，被老師處罰。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso，圖中人物並非新聞當事人）

記者詹雅婷／編譯

泰國巴吞他尼府（Pathum Thani）一名女學生今年7月被老師懲罰深蹲100下，原因是在課堂上踢足球，違反新冠肺炎防疫措施。事後，該名女學生罹患肌腱炎，時隔2個月迄今仍無法正常走路，目前已對該名體罰教師提告。

曼谷郵報報導，事發於今年7月22日，女學生當時和其他同學們在課堂上踢足球，教室還開著冷氣，但為了防堵新冠疫情擴散，相關活動早已被禁止，隨後老師蒂蒂瑪布恩彭（Tittima Boonpeng）就問違反防疫規定的學生是誰，但沒有任何人敢站出來承認，最終命令學生們做100下深蹲作為懲罰。

該名女學生事後罹患肌腱炎，時隔2個月迄今仍無法正常走路。學校負責人Chuchart Tiangtham受訪表示，學校已發布相關規定，限制懲罰必須以社區服務的方式來進行，除了負責該名女學生的醫療費用之外，也同意讓孩子透過線上教學的方式上課，直到身體狀況能夠重返校園為止。

事實上，泰國教育體系目前因為教師過當懲罰學生受到砲轟。上周，曼谷一間學校教師因毆打年幼學生被解雇。

►異國料理、牛排海鮮通通有

►票券擺到過期？逮就補！快來換成東森幣

ET快訊
育兒津貼2500元加碼到5000元　潘文忠：明年啟動
全身癢爆！1歲童指縫驚見「蟲穴道」　醫秒後退：爸媽姊都中鏢
前NBA球星慘淪街頭乞討　前東家老闆找到他暖舉被讚爆
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

日本史上最大公開收購案！NTT擬砸4兆日幣收購DOCOMO

美副國務卿大讚文在寅想法「充滿創意」！呼籲北韓大膽站出來

羅馬尼亞市長染疫死亡！　2周後「狂勝64％」壓倒性贏得連任

恐怖「食腦蟲」入侵水源！6歲童染病亡　德州發布災難公告

食物有怪味！他偷裝攝影機...拍到妻子「飯裡加洗碗精」

老師體罰「深蹲100下」直接受傷！她腿痛到炸…2個月不能正常走路

幫「人民幣拓南太平洋商機」　前澳議員私排會議拉攏…遭起訴調查！

瞄準影片曝…「土耳其製」無人機炸蘇聯坦克！　南高加索爆代理人戰爭

韓俄元首通話！普丁大讚文在寅「防疫有功」　承諾接種俄製疫苗訪韓

土耳其又爆「涉入南高加索衝突」　支持敘北叛軍布署亞塞拜然邊境

ELLA.Selina衝上台..S.H.E合體啦！　田馥甄感動姐妹相挺：真的是老百姓的打扮

軍校生罹鼻咽癌4期...因病除役 熬過42次電、化療 他特別感謝「媽媽」

小蠻剛開完刀挑戰海上立槳　邵翔擔心「眼神離不開」：Hold住核心！

不是每條白線都可停！駕駛挨罰　警：10cm白線為車道標線不能停

水產行小貨車路肩超車撞翻重機　害騎士慘摔辯「他不讓路」網氣炸

小貨車「路肩超車」撞車頭　重機慘遭路殺！他倒地翻滾3圈

台灣阿美族青年登海峽論壇！　舉手激喊「我是驕傲的中國人」

黑色轎車闖紅燈衝撞對向車輛！　肇事駕駛稱「要就醫」秒落跑神隱

【這！就是街舞3】EP11精華 王嘉爾：導演沒有freestyle過！　張藝興秒附和..王一博卸裝備應戰XD

手炒焦糖、濃稠煉乳淋上像作畫　花蓮包心粉圓冰線線分明超療癒

日本史上最大公開收購案！NTT擬砸4兆日幣收購DOCOMO

美副國務卿大讚文在寅想法「充滿創意」！呼籲北韓大膽站出來

羅馬尼亞市長染疫死亡！　2周後「狂勝64％」壓倒性贏得連任

恐怖「食腦蟲」入侵水源！6歲童染病亡　德州發布災難公告

食物有怪味！他偷裝攝影機...拍到妻子「飯裡加洗碗精」

老師體罰「深蹲100下」直接受傷！她腿痛到炸…2個月不能正常走路

幫「人民幣拓南太平洋商機」　前澳議員私排會議拉攏…遭起訴調查！

瞄準影片曝…「土耳其製」無人機炸蘇聯坦克！　南高加索爆代理人戰爭

韓俄元首通話！普丁大讚文在寅「防疫有功」　承諾接種俄製疫苗訪韓

土耳其又爆「涉入南高加索衝突」　支持敘北叛軍布署亞塞拜然邊境

文青新景點「台東故事館」開幕　DIY僅50元、藍晒廣場有藍月電影院

劉正山：大陸軍事動作主要對美國　「台灣只是順便收割」

王志鵬／96台海危機親身經歷　返家10分鐘就被召回寫遺囑

台灣創新技術博覽會535件作品　葡萄王生技奪2金1銅

小熊維尼大頭提籃、絨毛睡袍⋯21款周邊萌翻　小7全新集點10/7開跑

宋芸樺挺「孕肚」回家：我懷孕了　爸激動問：是哪個男人！

宜蘭重大年度活動味文創商品展　勾起囡仔童年往事回憶

最狂聯名開搶！ZEGNA X FEAR OF GOD「無性別」花紗灰每件都好看

超噁！他除草時突開「血輪眼」…妻嚇爆　醫見超肥水蛭驚：還活著

阿里山黑狗媽媽叼8寶「藏1km外民宿」　一次一隻來回8趟求包養

趙正平強抱辣模25秒畫面曝光！　子涵驚恐走光「死命拉裙」

國際熱門新聞

女童補牙麻藥中毒3天後慘死　牙醫遭求償1.5億

甜美公務員「認9乾爹」約會1次進帳14K

她「雙手微濕」戴隱眼　右眼慘失明

她10歲開始沉迷A片　成年出現「約會障礙」

少女對食物過敏　靠心臟靜脈注射維生

河邊散心昏倒　5男見死不救性侵她

羅傑叔叔VS.地獄主廚的「炒飯對決」

她沿街發酒瘋遭扯下比基尼　竟「上空捧奶晃晃挑釁」

她床戰老公被小孩目睹：我當場心臟就停了

22歲嫩妹「穿裙上街」遭3男痛毆

新學期剛開始　英國大學狂增病例

美國大選對決　睡夢喬V.S.蠢毒瘤

疑憂性命安危　白俄諾貝爾文學獎得主離鄉抵德

道瓊勁揚410點！　美三大股續漲

更多熱門

相關新聞

羅傑叔叔VS.地獄主廚的「炒飯對決」

羅傑叔叔VS.地獄主廚的「炒飯對決」

住在英國的大馬網紅羅傑叔叔（Uncle Roger）黃瑾瑜，因為在YouTube上吐槽BBC美食頻道主持人赫莎（Hersha Patel）的炒飯作法，讓評價炒飯系列在網路上爆紅，之後又在系列影片中，吐槽了英國名廚傑米奧利佛（Jamie Oliver）在炒飯中加入「辣椒果醬」的作法。在最新的系列影片中，羅傑叔叔對決了脾氣火爆的「地獄主廚」戈登•拉姆齊（Gordon Ramsay），然而戈登的炒飯，竟然讓羅傑叔叔出現了口頭禪「HaiYa！」之外的新評價。

舊愛帶槍混進婚禮　新人滿身彈孔慘死

舊愛帶槍混進婚禮　新人滿身彈孔慘死

河邊散心昏倒　5男見死不救性侵她

河邊散心昏倒　5男見死不救性侵她

台越中秋傳說故事差很多　黃英貴有感

台越中秋傳說故事差很多　黃英貴有感

留負評下場慘！美男遊泰扯行徑公開　渡假村提告

留負評下場慘！美男遊泰扯行徑公開　渡假村提告

關鍵字：

體罰深蹲泰國東南亞要聞

讀者迴響

發燒話題

小鬼黃鴻升 颱風即時 新冠肺炎 三倍券 金鐘獎 金正恩 唐鳳 李登輝 王令麟 長江三峽大壩 停班停課 竹內結子 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

小鬼火化當天「驚見第3隻手」牽住楊丞琳、許瑋甯！

直擊熊熊再看婦科暗訂養胎餐！

換名片出人命　OL控傳產少東人夫騙炮：他第一次就闖紅燈

花蓮民宿泡澡！女子浴池內見到眼鏡蛇

水電工「塑膠桶藏屍」　狂倒54瓶鹽酸

吃到飽拿它秒回本...內行人：其他都別夾

柯佳嬿金鐘滑手機被抓包 「委屈留言」笑翻網

萬隻毛小孩困快遞箱「集體死亡」

前奏才剛下...田馥甄中斷演出腿軟蹲台上

iPhone 12 Pro Max定價新高！一台要5.5萬

收到小鬼中秋驚喜　李佳穎回送「紙紮潮椅」

Gino爆「我們其實不被允許同台」！

他給「子女各200萬」被課18萬贈與稅　免繳給國庫方法曝

熊熊節目主持被搶走！爆Apple直接頂替

《玩很大》悄換YT封面照！

更多

最夯影音

更多
ELLA.Selina衝上台..S.H.E合體啦！　田馥甄感動姐妹相挺：真的是老百姓的打扮

ELLA.Selina衝上台..S.H.E合體啦！　田馥甄感動姐妹相挺：真的是老百姓的打扮
軍校生罹鼻咽癌4期...因病除役 熬過42次電、化療 他特別感謝「媽媽」

軍校生罹鼻咽癌4期...因病除役 熬過42次電、化療 他特別感謝「媽媽」

小蠻剛開完刀挑戰海上立槳　邵翔擔心「眼神離不開」：Hold住核心！

小蠻剛開完刀挑戰海上立槳　邵翔擔心「眼神離不開」：Hold住核心！

不是每條白線都可停！駕駛挨罰　警：10cm白線為車道標線不能停

不是每條白線都可停！駕駛挨罰　警：10cm白線為車道標線不能停

水產行小貨車路肩超車撞翻重機　害騎士慘摔辯「他不讓路」網氣炸

水產行小貨車路肩超車撞翻重機　害騎士慘摔辯「他不讓路」網氣炸

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面