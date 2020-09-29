老師體罰「深蹲100下」直接受傷！她腿痛到炸…2個月不能正常走路

▲該名女學生與同學們違反防疫規定踢足球，被老師處罰。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso，圖中人物並非新聞當事人）

記者詹雅婷／編譯

泰國巴吞他尼府（Pathum Thani）一名女學生今年7月被老師懲罰深蹲100下，原因是在課堂上踢足球，違反新冠肺炎防疫措施。事後，該名女學生罹患肌腱炎，時隔2個月迄今仍無法正常走路，目前已對該名體罰教師提告。

曼谷郵報報導，事發於今年7月22日，女學生當時和其他同學們在課堂上踢足球，教室還開著冷氣，但為了防堵新冠疫情擴散，相關活動早已被禁止，隨後老師蒂蒂瑪布恩彭（Tittima Boonpeng）就問違反防疫規定的學生是誰，但沒有任何人敢站出來承認，最終命令學生們做100下深蹲作為懲罰。

該名女學生事後罹患肌腱炎，時隔2個月迄今仍無法正常走路。學校負責人Chuchart Tiangtham受訪表示，學校已發布相關規定，限制懲罰必須以社區服務的方式來進行，除了負責該名女學生的醫療費用之外，也同意讓孩子透過線上教學的方式上課，直到身體狀況能夠重返校園為止。

事實上，泰國教育體系目前因為教師過當懲罰學生受到砲轟。上周，曼谷一間學校教師因毆打年幼學生被解雇。

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