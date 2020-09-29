3公尺巨鱷活吞寵物鬥牛㹴！　他目睹嚇壞：鱷魚肥得像豬一樣

▲男子發現巨鱷吞食寵物狗。（圖／示意圖／視覺中國）

記者李振慧／綜合報導

澳洲一名男子近來在棕櫚灣(Palm Cove)目睹一條長達3公尺的巨鱷，且該條鱷魚還吃掉附近民眾的寵物狗，他表示，「我原本有聽到狗狗的吠叫聲，那條鱷魚胖得像豬一樣，肚子十分漲，狗一定是被吃了下肚了」，引發民眾對當地安全的擔心。

在凱恩斯市(Cairns)擔任救生員的男子麥克菲爾(Bob McPhail)，上周末在棕櫚灣附近的阿拉曼達大堡礁教堂(the Alamanda Great Barrier Reef Chapel)旁，意外目睹巨鱷吃掉寵物狗的恐怖景象。他表示，一名醫生23日凌晨5時45分在附近遛狗，結果所養的斯塔福郡鬥牛㹴(staffordshire bull terrier)到水邊後突然失去蹤影。

麥克菲爾表示，他當時聽到尖叫聲還有狗叫聲，前往一看只看到一條很肥的鱷魚，由於其腹部十分腫脹，很明顯剛把鬥牛㹴給吃下肚，雖然之前便曾向當局反映此問題，可是被回以「鱷魚是待在牠的自然棲息地」遲遲沒有處理，「如果今天被拖走的是一名5歲小孩怎麼辦，而我什麼都沒有辦法做」。

報導中提到，這條鱷魚今年4月也攻擊了咖啡店老闆凱爾皮(Kelpie)，對方嚴重受傷但幸好活了下來，當局雖然曾在水道上設置陷阱，但是仍然無法捕捉到。麥克菲爾呼籲，當局若是再不積極處理，早晚有一天會出人命。



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