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全換LED燈泡省電超有感！　網點「1致命傷」：至少打三折

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▲▼市面上售有許多不同功效的電燈泡。（圖／記者曾筠淇攝）

▲市面上售有許多不同功效的電燈泡。示意圖，與本文無關。（圖／記者曾筠淇攝）

記者曾筠淇／綜合報導

市面上賣有許多不同功效的燈泡，民眾可以依照自身需求來選擇。一名網友日前表示，家裡的燈泡正好壞掉了，由於曾聽說LED燈泡比較省電，因此思考著要不要順勢改換LED燈泡。貼文一出，不少網友都熱情分享了LED燈泡的利與弊，希望能讓原PO做出適合自己的選擇。

原PO在PTT的Gossiping板上，以「家裡的燈泡應該開始換成LED嗎」為題發文，由於他的眼睛對色溫比較敏感，因此家中通常習慣使用傳統燈泡，不過家裡的燈泡近期正好壞掉了，所以他就猶豫該不該換用比較省電的LED燈。

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原PO表示，他曾耳聞LED燈泡相較傳統燈泡省電許多，不過根據以往經驗，他只要待在全都是LED燈泡的房間內，過沒多久眼睛就會不太舒服，因此一直在色溫與省電之間猶豫不決，「應該買傳統的燈泡還是新款的LED呢？」

▲▼原PO猶豫該不該改用LED燈泡。（圖／翻攝自PTT）

▲原PO猶豫該不該改用LED燈泡。（圖／翻攝自PTT）

貼文一出，不少網友紛紛留言回應，「不舒服就別問了」、「冷光、暖光、自然光的LED都試試吧，應該會有比較順眼的」、「不同色溫的混著用」、「選低色溫，尤其不夠亮的地方」、「白光很傷眼」、「全換，電費會有感，建議用黃光的，因為LED亮很多，用黃的剛好，用白的太亮、色溫也不對」、「選色溫低一點就不會那麼刺眼」。

針對LED燈泡的耐用度，網友的評價相當兩極，有些人覺得不太優，「LED比較容易壞」、「LED超容易壞，過沒多久就亂閃」、「我用LED的經驗是表定壽命一半不到」、「省電燈泡最容易壞，再來才是LED」、「LED的長壽命根本騙人，打三折差不多」；不過也有人大讚，「LED用了三年還沒壞，都不能買新的」、「LED用1、2年沒關都好好的，很耐用」、「LED整間房子加起來20顆，用4年沒壞過半顆」。

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