長女扯髮制止！年輕媽持鋸齒刀繼續插　小妹幾成斷頭屍

▲狠心殺女的27歲年輕媽媽被法院拒絕交保。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者張寧倢／綜合報導

美國芝加哥一名27歲的年輕媽媽26日用一把鋸齒刀將自己的5歲小女兒割喉殺害，遭檢方以一級謀殺罪起訴，不得交保。警方表示，8歲大的姊姊親眼目睹妹妹被母親以刀刺進脖子，趕緊衝進臥室用力扯著母親的頭髮，希望能救下自己的小妹，但小女兒送醫後仍不治身亡，全案目前還在調查中。

據《每日郵報》報導，檢方在28日保釋聽證會上向法庭報告，事發當天早上8歲的小女孩被母親奧斯汀（Simone Austin）要求離開房間，卻從房門把手上的一個小洞上目睹，母親從枕頭下拿出預藏的鋸齒刀割開了5歲的妹妹艾靈頓（Serenity Arrington）的喉嚨，接著不斷地重複刺穿艾靈頓的脖子。

Simone Austin, 27, is charged with stabbing 5-year-old Serenity Arrington to death on Saturday in Chicago.​ https://t.co/1x3iN8oOnG — FOX 32 News (@fox32news) September 27, 2020

據報導，小女孩見狀衝進臥室，用力揪住媽媽的頭髮，試圖拯救艾靈頓。小女孩從後門跑到外面求助，大聲地叫喊著妹妹被殺的事，正巧撞見外出的祖父從咖啡館回家。祖父進門後看見奧斯汀脫下沾滿血跡的衣服，懷裡還抱著脖子不斷出血的艾靈頓。

報導指出，艾靈頓送往附近醫院救治後，宣告死亡。奧斯汀在案發現場自己走向警察，接受逮捕，被控以一級謀殺罪。

▲27歲年輕媽媽奧斯汀在8歲女兒面前殺害5歲的小女兒。（圖／翻攝自Facebook／Simone Austin）

屍檢結果顯示，5歲的艾靈頓死因是頸部多處割傷，其中一處傷口很深，幾乎貫穿到頸後，確認為他殺。艾靈頓的姊姊告訴調查人員，以前也曾因為把雞蛋弄灑在走廊上，母親就舉刀對著她們。

附近鄰居表示，當天這位母親把5歲的孩子抱出來放在草地上，還聽見她不斷道歉說，「我不該這樣做。」

法庭28日駁回她的保釋申請後，辯護律師表示，奧斯汀在無家可歸的環境中長大，高中輟學，但沒有犯罪前科，直到今年5月還在零售商沃爾瑪（Walmart）從事整貨工作。調查人員表示，犯罪動機尚不清楚，正在確定奧斯汀是否有精神病史。

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