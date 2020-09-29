食物有怪味！他偷裝攝影機...拍到妻子「飯裡加洗碗精」

▲被害人驚覺飯菜內有異味，沒想到竟是妻子「偷加料」。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者王佩翊／編譯

日本神奈川縣一名49歲女性疑似因離婚不成，挾怨報復，竟偷偷在丈夫的飯菜內摻入洗碗精。被害男子發現飯菜的味道有異後，偷偷地在廚房安裝攝影機，沒想到竟拍下妻子將洗碗精加入食物裡的畫面，讓他氣得報警處理。據被害人表示，妻子1月時向他提出離婚意願，同時要求他搬出兩人住的地方，但他不從，疑似就是因此遭到報復。

根據《每日新聞》報導，現年50歲的被害人2月起開始覺得自己的飯菜內出現奇怪的味道，甚至還因此嘔吐，因此懷疑飲食中被動了手腳，於是他便在家裡的廚房安裝小型攝影機，希望能夠找出證據。沒想到當他確認攝影機內的片段後，竟然發現妻子在他的飯菜內摻入弱鹼性洗碗精，而且所有畫面都被拍得一清二楚。被害人氣得將食物留存報警，同時提供警方攝影機畫面。

經警方調查，嫌犯在食物所添加的洗碗精劑量不足以致死，被害人的身體也並未出現異狀。然而據日本中毒情報中心表示，雖然用於洗碗等家庭清潔用品幾乎為中性或是弱鹼性，毒性較低，但如果大量食用仍可能對身體造成危害。

據悉，嫌犯已坦承犯行，8月則遭警方以施暴嫌疑，函送檢方偵辦。被害男子表示，夫妻兩人關係長期不和，他的妻子甚至在1月向他提出離婚要求，並強迫他搬出住所，但他不從，堅持繼續留下來，女方疑似是因此對他產生報復之心。而被害人也表示，「我一定要讓她意識到，自己的行為有多麼嚴重。」

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