韓俄元首通話！普丁大讚文在寅「防疫有功」　承諾接種俄製疫苗訪韓

▲韓俄兩國元首28日展開通話。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

南韓與俄羅斯建交將屆滿30周年，南韓總統文在寅與俄羅斯總統普丁昨（28）日展開電話會談，針對近日韓半島（朝鮮半島）情勢交換意見，並討論增進兩國實質合作方案，而這也是繼2019年6月在日本大阪召開的G20高峰會，韓俄元首於1年3個月後再度展開對話。

根據《韓聯社》報導，青瓦台發言人康珉碩（강민석）公開韓俄兩國元首的通話內容。

文在寅表示，即使情況險峻，南韓仍將持續努力推動韓半島的完全去核與永久和平，期盼俄羅斯當局能扮演關鍵角色，並給予具建設性的支持；而普丁則表示，高度肯定南韓當局維持兩韓關係正常化上的努力，期盼相關當局重啟對話，並已做好協助增進韓半島和平發展的準備。

文在寅在電話中表示，為求歐亞大陸共榮，期盼「9橋合作事業」能積累一定成果，並且在俄羅斯濱海邊疆區（南韓稱沿海州，연해주）為南韓企業設置專用產業園區、韓俄兩國服貿投資自由貿易協定（FTA）協商上也能早日取得進展。

「9橋合作事業」為文在寅於2019年9月俄羅斯「東方經濟論壇」演說中所強調的遠東地區合作方案，其領域包含瓦斯、鐵道、港口、電力等。

文在寅懇請普丁能支持俞明希（유명희）角逐世界貿易組織（WTO）秘書長勝利，並呼籲俄羅斯當局能與總部設於首爾的國際疫苗研究所（IVI）合作，共同為研發新冠病毒（COVID-19）疫苗努力。

而普丁則是高度肯定南韓當局在防疫上的做為，表示「印象極為深刻」，承諾將會在施打俄羅斯自家研發的新冠疫苗後造訪南韓。

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