卸任後首次公開致詞！安倍：作為議員將盡心扶持菅義偉

▲安倍晉三因病請辭首相一職，並由菅義偉接任。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

日本前首相安倍晉三28日參加自民黨內部細田派聚會，而這也是他卸任後首次公開露面並致詞，因此備受外界矚目。提到新上任的首相菅義偉，他表示，「菅義偉總理大臣優秀地接任首相一職，讓我感到十分安心。作為一名議員，未來我也會盡心支持菅義偉政府。」

根據《日本放送協會》報導，自民黨細田派28日晚間在東京一間飯店舉辦派系聚會，自民黨議員、前日本首相安倍晉三獲邀出席該聚會。而這也是安倍晉三16日卸任後，首度出現在公開場合致詞。他在致詞中提到，「由於自身的身體狀況，無法順利完成剩餘的1年任期，便先行卸任，在此致上十二萬分的歉意。但是能有菅義偉總理大臣優秀地接任下屆首相，我感到十分安心。」

▲安倍晉三因舊疾復發，16日正式卸任。（圖／路透）



安倍晉三也表示，「藥物起了非常大的作用，健康正在慢慢地恢復中。作為一名議員，未來我將盡心盡力地支持菅義偉政府。」

另一方面，細田派人士也邀請到菅義偉參加聚會，菅義偉在會上呼籲細田派人士協助政府營運。他表示，「新冠肺炎疫情正在持續蔓延，使得日本迎來二戰後最大的GDP跌幅，面臨前所未有的國難。我希望未來能夠兼顧防疫與經濟活動兩個面向。」

日前率團訪台的前首相森喜朗也獲邀出席，擔任東奧組委會主席的他提到，「不論有沒有新冠肺炎，我們一定會讓東京奧運順利舉行。」展現舉辦東奧的決心。