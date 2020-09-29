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她沿街發酒瘋遭扯下比基尼　竟「上空捧奶晃晃挑釁」路人爸媽看傻！

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▲▼巴西女穿比基尼嗨整條街，遭扯下之後還捧奶挑釁。（圖／翻攝自推特）

▲巴西女穿比基尼嗨整條街，遭扯下之後還捧奶挑釁。（圖／翻攝自推特）

記者陳亭伃／綜合報導

中南美洲熱情聞名，有時也會出現脫序的狀況。巴西里約熱內盧日前有幾名男女，喝酒之後開車上路，經過市區時後座一名只身穿比基尼的火辣女子，疑似因為喝嗨，站在敞篷車後座大吼大叫，讓在街邊餐廳用餐一個家庭暴怒，對她投擲瓶罐；酒醉女當場跳車毆打對方，在離開時遭到對方扯下比基尼，她竟還晃奶示威。

根據英國《每日星報》報導，在目擊者公布的影片中，喝醉的比基尼妹站在敞篷車後座，沿街大聲叫囂，經過一處餐廳時，戶外用餐的客人開始對女子口出穢言大罵「婊子」，比基尼妹聽到之後相當憤怒，卻沒想到接著卻遭到對方用寶特瓶攻擊。

比基尼妹一氣之下，竟跳下車狂毆一名對她叫囂的年輕女性，然後大步跑回車上，被毆女子的伴侶想要追上報仇，竟順手扯下比基尼妹的上衣，比基尼妹則一時間僅用兩手捧住胸部晃乳的樣子挑釁。

不少人目擊到這一幕，事後也肉搜出該名女子，叫做西拉（Sheila Mack），她為自己表示；「我們只是很享受當下的氣氛，卻沒想到有人在取笑汙辱我們，甚至還用瓶裝水攻擊我們」，西拉也提到要不是因為太憤怒，根本不會痛毆對方。

疑似遭到攻擊的女子艾琳則在社群網站上解釋，如果知道晚上八點路上會出現這種畫面，「我寧可跟孩子待在家裡，當時看到那樣的畫面真的很氣憤」。

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