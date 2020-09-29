變態兄弟「進出6次搞大13歲妹肚子」　怕坐牢被私刑…檢察官竟給超佛判決！

▲兩兄弟因為性侵妹妹遭判刑，檢察官竟意外以社區服務、註記方式判刑。（圖／翻攝自Missouli sex offender Registry）

記者陳亭伃／綜合報導

美國密蘇里州今年6月一名13歲女孩產下嬰兒，事件震驚當地，經過警方3個多月來的調查，發現女孩遭到22歲與18歲親生兄弟性侵至少6次，因而懷孕，這名嬰兒的生父就是兄弟其中一人，然經過檢方判定，兩兄弟若是入獄很可能會被「活活吞掉」，因此讓兩人逃過牢獄之刑，但須終生被註記為性侵犯、緩刑5年並參與社區活動100小時。

根據英國《每日郵報》報導，該名13歲少女在兩周前剛生下小孩，透露是因為跟自己的兄弟輪流發生關係，經過DNA檢測發現確實兄弟其中一人就是生父，幾乎等同性侵罪證確鑿。22歲的艾倫（Aaron Schwartz）與18歲的佩帝（Petie Schwartz）坦承2019年開始跟妹妹發生關係，前後有數次。

檢察官調查，兄弟倆當時不顧妹妹尚未成年，多次性侵下導致女方懷孕，已經觸犯亂倫罪與6項性侵罪刑，但顧及兩人做犯下的社會案件已經引起社會輿論，若進到監獄恐怕會招來「受刑人間的私刑」處置，因此改判緩刑5年、社區服務100小時、捐款等來抵過原先15年的有期徒刑。

此外，艾倫與佩帝也將終身被註記為性侵犯。目前少女仍在醫院受到戒護，至於小孩未來則可能交由安置機構處理。

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