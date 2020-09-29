8歲童遭14男性侵…兇手母：敢講就殺了妳！　她勇上街求處兇手死刑

▲8歲女童勇敢上街痛訴遭14男集體性侵。（圖／翻攝自推特／@TRG__1）



記者張方瑀／綜合外電報導

非洲蘇丹一名8歲女童拿著一張看板站在街上，板子上寫著「我是被鄰居和其他13人性侵的8歲孩子」。原來這名女童遭到14名男子性侵後，還被兇手母親威脅，若是敢張揚就殺了她。女童的父親得知真相後立刻帶著女兒驗傷，直接對兇手和其家人提出告訴，並和聲援民眾走上街頭，要求對兇手處以極刑。

#الاعدام_لمغتصب_زينب_ياسر اللي ماعرف وش القصه // الطفلة زينب المغتصبة صاحبة الـ8 اعوام والدها 5 شهور وهو يبحث عن حق ابنته في النيابة والاقسام دون جدوى والمغتصبين طلقاء ، نناشد النائب العام ووزير العدل بالقبض على المغتصبين و تنفيذ القصاص عليهم في مدان عام ليكونوا عظة وعبرة لغيرهم pic.twitter.com/Fr01uGB5iM — آل عزيز رجل أعمال (@TRG__1) September 27, 2020

根據《太陽報》、《中東觀察》報導，蘇丹首都卡土穆（Khartoum）一名8歲女童某天到鄰居家玩，結果朋友的哥哥將她帶進一間房間，沒想到裡面還有另外13名男子，她就這樣在房內被殘忍地蹂躪。女童後來哭著將這件事告訴其中一名兇手的母親，沒想到卻反被威脅，若是敢張揚就殺了她。

女童的父親亞希爾（Yasser）和妻子離婚後獨自扶養女兒，但他注意到女兒狀況不太對勁，胃口不好、容易激動焦慮，甚至跟他說要去和媽媽住。亞希爾立刻帶著女兒去驗傷，醫院也證明女童確實曾遭到輪流性侵。這起事件震驚了整個蘇丹社會，亞希爾帶著女兒在街頭尋求支持．女兒也勇敢地拿著看板站在路邊，希望社會大眾能關注這起事件。

亞希爾接受採訪時，聲淚俱下地控訴兇手的暴行，「為了真理我將竭盡全力，我的女兒還是個孩子，我們沒有暴露也沒有骯髒」、「有五個月的時間，我一直敲著司法部門與檢察官的門，希望他們能還給我女兒權利。」影片也快速在社群媒體上流傳。

支持的民眾與律師團體也走上街頭力挺，呼籲司法部門一定要遵守蘇丹「2010年兒童保護法」的規定，對性侵兒童與性犯罪者處以死刑與終身監禁。

#الاعدام_لمغتصب_زينب_ياسر

زينب بنت سودانيه عمرها ٨ امها وابوها منفصلين امها غايبه عن كل هذا البنت تروح للجيران تلعب مع صديقتها واخو هالصديقه يغتصبها و١٤ شخص معه وام الولد تدري وهددت زينب تذبحها لو علمت احد للي مايعرف قصتها هذا مقطع لها مع ابوة تشرح ايش صار معها pic.twitter.com/XrEblSxIYs — (@i_Ryuk1) September 27, 2020

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