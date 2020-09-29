土耳其又爆「涉入南高加索衝突」　支持敘北叛軍布署亞塞拜然邊境

▲據稱屬於亞塞拜然的坦克出現在主權爭議地區納哥諾卡拉巴克（Nagorny Karabakh）。（圖／路透）

記者吳美依／編譯

亞塞拜然、亞美尼亞在主權爭議地區納哥諾卡拉巴克（Nagorny Karabakh，下稱納卡）發生邊境衝突。來自敘利亞戰亂地帶的民眾爆料，他們經敘國叛軍介紹，接受土耳其私人維安公司的高薪工作，前往亞塞拜然擔任守衛。但另有消息指出，這些人往往被推上前線作戰。此舉被指為土耳其向海外擴展影響力，與俄羅斯抗衡的企圖。

納卡在法律上被視為亞塞拜然的領土，但實際上一直都是由亞美尼亞人管理。此地過去2天的衝突已經釀成15死，由於這裡是石油與天然氣主要管線的必經廊道，因此西方國家與國際社會都非常關注，隨著情勢不斷加劇，也引發全面開戰的擔憂。

▲亞塞拜然與宿敵亞美尼亞爆發衝突。（圖／路透）

土耳其和亞塞拜然有著穩固的文化、經濟關係，俄羅斯與亞美尼亞親近，近年也和亞塞拜然菁英建立聯繫，持續向兩國出售軍武。儘管大多數國家都呼籲緩和局勢，回歸外交程序，但土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdoğan）於27日表態全力支持亞塞拜然，他指控亞美尼亞發動攻擊，並批評其他國家「雙重標準且反應不足」。

外界認為，土耳其布署海外影響力的野心日益雄厚，力圖把觸角伸進敘利亞、利比亞以外的第三個國家，在權力鬥爭中對抗莫斯科。安卡拉在敘國內戰中支持叛軍，去年12月起也協助數千名敘國叛軍投入利比亞內戰， 成功扭轉局勢。

《衛報》報導，來自阿扎茲（Azaz）的一對兄弟13日被召集到阿夫林（Afrin）一座軍營，透過叛軍指揮官告知工作機會，也就是在亞塞拜然邊境觀察哨站或石油與天然氣設施站崗，3至6個月的合約，月薪7000至10000土耳其里拉（大約台幣2.5萬至3.7萬元），遠遠高於他們在家鄉的收入。

▲亞塞拜然軍方火砲朝不明地點開火。（圖／路透）

兄弟轉述對方說法指出，他們不會打仗，只需要協助防衛一些區域，「我們的薪水不夠生活，所以我們認為這是一個賺錢的好機會」。但是，該指揮官沒有詳細說明工作條件、站崗期間，甚至老闆與公司名稱等細節。

另外一名來自伊德利卜省（Idlib）的男子22日也與另外150人被召集至該軍營，接受海外工作機會。他說，「我們一開始被提供利比亞的工作時，大家都不敢去那裡，但現在肯定有好幾千人願意去利比亞或亞塞拜然。這裡沒有我們要的東西」。

但是，報導也指出，一些被派遣至亞塞拜然與利比亞的人表示，他們一開始被告知只需擔任守衛，最後卻被推上前線作戰。甚至有人指控，指揮官偷偷拿走士兵的薪資，中飽私囊。

▲敘利亞伊德利卜省的難民。（圖／達志影像／美聯社）



華府全球政策中心（CGP）研究員舍爾科夫（Elizabeth Tsurkov）說，「國際社會認為敘利亞人的生命是可以被消耗的，敘利亞作為解決地緣戰略問題的舞台，慘遭犧牲以增進涉入國家的利益」。她指出，戰爭導致當地經濟崩潰，「大多數敘利亞人現在難以養活自己，在別無選擇的情況下，許多人自願把自己賣給出價最高的人」。

土耳其支持的叛軍組織「敘利亞國民軍」（SNA）、敘利亞人權瞭望台（SOHR）透露，第一批來自敘利亞人民軍的500名士兵已經抵達亞塞拜然，包括2名高級指揮官伊沙（Fahim Eissa）、巴基爾（Saif Abu Bakir），但此消息未被證實。另外，亞美尼亞政府與俄羅斯媒體也指控，高達4000名敘利亞人出現在納卡。

但是，亞塞拜然嚴厲反駁，斥責這是「無稽之談」。土耳其國防部一名消息人士28日表示，「我們強烈否認這種說法。我們的支持，僅包括軍事建議與亞塞拜然的軍隊訓練。土耳其國防部不會涉入世上任何地方的民兵招募或轉移」。

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