白俄動盪！諾貝爾文學獎得主疑憂性命安危　暫時避走柏林

▲白俄羅斯諾貝爾獎得主亞歷塞維奇避走柏林。（圖／翻攝自臉書「Сяргей Шапран」）

文／中央社記者林育立柏林28日專電

白俄羅斯總統大選後局勢動盪，支持反對派的諾貝爾文學獎得主亞歷塞維奇（Svetlana Alexievich）疑似憂心個人安危，今天離開家鄉抵達柏林。

白俄羅斯8月初舉行總統大選，執政26年的總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）宣稱獲得超過8成選票，引發民眾上街抗議舞弊。大規模示威和警民衝突至今不斷，反對派領袖不是被捕就是被迫離境。

72歲的亞歷塞維奇5年前獲得諾貝爾文學獎，屬反對派陣營的她加入以政權和平轉移為目標的協調委員會，因此一再受到匿名人士騷擾。

半個月前，歐洲聯盟（EU）多國外交官特地到她家拜訪，保護她不被警方帶走。

亞歷塞維奇在德國有許多讀者，2011年曾受德國學術交流總署（DAAD）邀請在柏林工作一年。她今天搭機離開家鄉明斯克（Minsk）抵達柏林，名義上是接受德國學術交流總署的邀請從事寫作。

不過，知情人士告訴德意志新聞社（DPA），亞歷塞維奇是因為擔心性命安危才決定離開家鄉。德國外交部則表示，她到柏林是為了看病。