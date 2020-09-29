民主黨正式提第二輪64兆元紓困案　裴洛西聲明暗酸川普吝嗇

▲美國眾議院議長裴洛西指，川普政府與共和黨阻擋第二輪紓困案進行。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國民主黨眾議員於美東時間周一（28日），提出2.2兆美元的第二輪紓困案，可望於本周進行表決。紓困案終於提出，民主黨表示該紓困案是為了「避免學校、中小企業、餐廳、展演空間、航空業與其他行業陷入混亂。」

根據《福斯新聞》（Fox News）報導，民主黨眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）在一項聲明中指出，根據科學與數據顯示，全國急需新一輪的冠狀病毒的紓困法案，但民主黨眾議員們提出3.4兆元的紓困方案後，共和黨領袖麥康諾（Mitch McConnell）按下了暫停鍵，至今已逾4個月。

相較民主黨3.4兆的紓困方案，共和黨及川普僅同意通過簽署1.3兆美元的方案。文中接著指出，民主黨自此開始與川普政府展開交涉，並提出若共和黨願意提高金額，民主黨便願意降低金額，雙方互相妥協，「然後，即便公共衛生與經濟危機更加嚴重，（紓困）需求只有不斷上升，我們仍再提出降低2000億美元的方案。」

川普政府對疫情掌控明顯失控，第一輪紓困法案自9月初終止後，全國已近1個月無法領取相關補助，中小企業、租客、房東、店家等艱困情況愈加嚴重；民主黨不斷痛批川普防疫失利，並斥責川普和共和黨遲遲不願達成新方案的共識，聲明內文便是指川普政府對國民吝嗇。