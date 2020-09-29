華為孟晚舟引渡案再開庭　律師控美方證據獨漏「誤導」加拿大

▲華為財務長孟晚舟被捕近2年，仍和辯護律師在加拿大法庭力阻引渡成真。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

華為財務長孟晚舟引渡案，於周一（28日）再度在加拿大溫哥華開庭，辯護律師辯稱美國提供給加拿大執法機關的證據，核心指控是孟晚舟對匯豐銀行隱瞞華為和伊朗子公司星通技術「Skycom」的關係，但關鍵訊息上存在缺漏，是誤導司法。

綜合外電報導，美國政府指控孟晚舟於2013年8月，在和匯豐銀行的一場會議上做出一份Power Point報告，而該報告內容掩飾華為與駐伊朗子公司「香港星通技術有限公司」的真正關聯，因此在伊朗業務問題上誤導匯豐，致使銀行觸犯美國對伊朗的制裁規定。孟晚舟的辯護律師本周在法庭辯論上，針對美方提供的該份PPT報告指出，證據缺失其中2頁關鍵訊息，存在誤導情況。

加拿大警方根據美方發出的逮捕令，於2018年12月在溫哥華機場逮捕孟晚舟；美國聲稱掌控證據，於2019年1月28日對華為和孟晚舟提出指控，包括孟晚舟涉嫌銀行欺詐，並違反美對伊的制裁禁令，要求加拿大政府循司法引渡孟至美國。

▲孟晚舟佩戴GPS電子腳鐐出庭。（圖／路透）

孟晚舟後以1000萬加幣（約新台幣2.17億元）保釋金交保候傳，此後便被強制配戴GPS上電子腳鐐，於她在溫哥華的豪宅中限制行動。此後近2年的時間，孟晚舟均處於司法監視居住狀態。

加拿大法庭5月裁定孟案符合引渡「雙重犯罪」標準。辯護律師則以警方逮捕孟晚舟當時，在未有律師陪同下，就在機場對孟進行問訊及蒐集證據，侵犯孟的權利；此外律師此前也要求公布400分文件，大多數是孟晚舟被捕前後的加拿大及美國機構之間的通訊往來。辯方指控加國警方向美國聯邦調查局（FBI）提供孟的智慧型手機、平版電腦與筆電的數據，即是加拿大當局與FBI共謀的證據。

加國檢方7月間對此指控反駁，表示加拿大監察院絕不接受該項串謀指控，也無侵害孟晚舟權利的事實。法官將在10月2日聆訊後決定，是否允許辯方提出額外證據。

孟晚舟案牽動美、中、加的外交關係，孟被捕後不久，中國政府即以「危害中國國家安全活動」為由，逮捕加拿大前外交官康明凱（Michael Kovrig），隨後再逮捕與北韓關係密切的商人史佩弗（Michael Spavor）。另一方面，匯豐銀行因在孟晚舟案中占重要角色，或也成為中國政府報復美加的對象之一；深圳銀保監局24日宣布，匯豐銀行關閉其位於深圳市龍崗區的一處支行。值得注意的是，華為的總部正位在深圳市龍崗區。