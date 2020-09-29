她10歲開始沉迷A片　成年出現「約會障礙」：現實男性不夠強

▲寇特妮10歲時開始A片成癮維持10年，最後花了3年成功戒斷。（圖／視覺中國）



記者崔子柔／綜合報導

英國23歲的女子寇特妮（Courtney Daniella Boateng）從她10歲時第一次接觸A片後，就完全著魔，認為只能靠A片手淫來舒緩壓力，後來花了3年才戒掉這個習慣，但現在仍無法和男性約會。

根據《太陽報》報導，寇特妮表示，還在就讀小學時，同學間就會開始討論起「性話題」，好奇心讓她上Google搜尋「性愛片」，但結果和她期望中的教育影片不同，點進Pornhub的連結後，「映入眼簾的是一男一女在進行口交，我知道10歲的我不該看這個，但我停不下來。」

寇特妮從那之後就上了癮，總趁著爸媽出門時上網看A片，她喜歡浪漫情節，看到「女生被扔出去」就會關掉瀏覽器，試著想讓畫面從腦中消失，但她根本忘不了。過了一個月，她發現自己腦海裡隨時會浮出那些畫面，整個中學時期每周都花2、3小時看A片，特別喜歡「初夜」、「已婚夫婦」等主題。

寇特妮15歲時在人際、求學方面感到壓力，她發現自慰時達到的高潮可以讓她逃避問題，「幾分鐘就想再來一次」，到後來習慣每周手淫2、3次。

到了申請大學的階段，寇特妮面對龐大壓抑，同時她意識到這個習慣已經影響了她，也去求助心理醫師，但不敢提起A片成癮的情況，到最後她焦慮症發作，吞下大量藥物試圖自殺。

寇特妮18歲時交了初戀男友，但發現無法給她像A片中一樣的滿足感，只覺得「尷尬、莫名其妙又無聊」，所以這段關係僅維持5個月，她又重回自慰生活，每當碰上壓力時，「除了那20分鐘（手淫），我想不到別的解決辦法。」

隔年（2016年）寇特妮下定決心要戒斷A片，她開始培養瑜珈等運動習慣，透過寫日記、約朋友、上教堂來分散注意，總共持續了3年，才終於成功戒掉這個習慣。寇特妮為了避免重蹈覆轍，至今都未再接觸A片，但她在現實中依然無法與男性約會。

▼寇特妮拍影片訴說這段經歷。（圖／翻攝自ig／@courtney.daniella）

