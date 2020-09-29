土耳其加入混戰！亞美尼亞控土派4000戰士　為亞塞拜然助戰





▲亞塞拜然與亞美尼亞爭議區進入第2天。（圖／路透）

文／中央社莫斯科28日綜合外電報導

亞塞拜然與亞美尼亞為納哥諾卡拉巴克地區爆發衝突之際，俄羅斯國際傳真社（Interfax）報導，亞美尼亞駐俄大使今天指控，土耳其從敘利亞北部派遣約4000名戰士前往亞塞拜然。

亞塞拜然人口以穆斯林為主，亞美尼亞多數人口是基督教徒，因為宗教、歷史及地緣政治等因素，土耳其是亞塞拜然的親密盟友，俄國則被視為亞美尼亞的傳統盟邦。

俄羅斯新聞社（RIA news agency）報導，亞美尼亞駐俄大使指出，土耳其派遣的戰士正參與納哥諾卡拉巴克地區（Nagorny Karabakh）的戰鬥。

納哥諾卡拉巴克地區位於亞塞拜然境內，為亞美尼亞族分離主義分子掌控。亞美尼亞和亞塞拜然軍方今天為這個地區連續第二日激烈交火，雙方指控彼此動用重型火砲。

亞美尼亞國會今天譴責，亞塞拜然對當地發動「全面軍事攻擊」，並稱土耳其涉及這場危機恐導致區域不穩定。

亞塞拜然總統阿利耶夫（Ilham Aliyev）的幕僚今天否認此事，堅稱土耳其未在兩國衝突之際從敘利亞派遣軍隊前往當地。

土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）今天要求，亞美尼亞應終止對納哥諾卡拉巴克地區的「占領」。

歐洲聯盟（EU）今天警告，區域強權不應干預納哥諾卡拉巴克地區的衝突，歐盟並譴責「嚴重升高情勢」威脅區域穩定的作法。

歐盟對外事務發言人史丹諾（Peter Stano）表示，布魯塞爾當局無法證實關於外部力量加入這場衝突的報導，但他也指出：「任何外部干預都不可接受。」

除了歐盟，法國、德國、義大利、美國、俄羅斯及西班牙都已呼籲雙方停火。